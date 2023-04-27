3 con giáp hưởng hồng phúc nhà Trời đúng 9h sáng ngày 30/4: túi lúc nào cũng rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi trăm bề, biết phấn đấu càng lắm của nhiều tiền, cuộc đời chuyển sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 15:25

Vào đúng 9h sáng ngày 30/4 này, 3 con giáp dưới đây được Thần tài chấm số đỏ nên kiếm tiền dễ như trở bàn tay, thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Dậu

Có lẽ tính cách đặc biệt nhất của tuổi Dậu khiến người khác thích nhất chính là sự điềm đạm, ổn định và luôn biết suy nghĩ cho người khác. Tuổi Dậu luôn có nguyên tắc của riêng mình và họ không dễ dàng gì phá bỏ những nguyên tắc ấy.

Họ vốn dĩ là những người có năng lực và luôn tự tin vào chính mình, nhờ vậy mà cuộc sống của họ dù không giàu có nhưng vẫn bình yên và hạnh phúc đến lạ thường.

Tuổi Dậu luôn tâm niệm, giá trị của chính mình là quan trọng nhất nên dù gặp phải nhiều cám dỗ hay phải thay đổi trong bất cứ hoàn cảnh nào, tuổi Dậu vẫn giữ đúng lập trường và nỗ lực hết sức.

Hơn thế nữa, tuổi Dậu cũng được trời ban nhiều phước lành nên họ không những có được nhiều người yêu thương mà làm việc gì cũng thuận lợi và may mắn vào đúng 9h sáng ngày 30/4 này.

3 con giáp hưởng hồng phúc nhà Trời đúng 9h sáng ngày 30/4: túi lúc nào cũng rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi trăm bề, biết phấn đấu càng lắm của nhiều tiền, cuộc đời chuyển sang trang mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có hình mẫu lớn và tầm nhìn dài hạn. Sửu luôn nhìn về phía xa, luôn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Con giáp này sẽ không sống trong hiện tại, và bạn sẽ luôn thực hiện kế hoạch có cơ hội thành công cao nhất.

Đúng 9h sáng ngày 30/4, ngôi sao tài lộc sẽ phù hộ, người tuổi Sửu sẽ tiếp tục gặp nhiều may mắn. Con giáp này được mong đợi sẽ làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dồi dào. Sửu đã chiến đấu và dần đang trở nên mạnh mẽ hơn. Chắc chắn rằng nếu Sửu càng làm việc chăm chỉ, thì sẽ càng gặp nhiều may mắn trong thời điểm này.

3 con giáp hưởng hồng phúc nhà Trời đúng 9h sáng ngày 30/4: túi lúc nào cũng rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi trăm bề, biết phấn đấu càng lắm của nhiều tiền, cuộc đời chuyển sang trang mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều chân thành, tử tế và dĩ hòa vi quý. Họ sống nghĩa tình, biết trước biết sau lại chẳng ngần ngại đỡ đần người khó khăn hơn mình nên ai gặp cũng thương yêu, nâng đỡ, quý nhân hết lòng cất nhắc.

Sách tử vi con giáp có nói, vào đúng 9h sáng ngày 30/4 con giáp giàu có này sẽ có vô số cơ hội phát tài, hưởng vượng khí từ gia môn. Gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát nên vào đúng thời điểm này người tuổi Hợi càng tha hồ gánh tiền về nhà, đếm sái tay cũng không xuể.

3 con giáp hưởng hồng phúc nhà Trời đúng 9h sáng ngày 30/4: túi lúc nào cũng rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi trăm bề, biết phấn đấu càng lắm của nhiều tiền, cuộc đời chuyển sang trang mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp ngày 28/4, 29/4 và 30/4: vận trình hanh thông như 'cá vượt vũ môn', hồng phúc sâu dày, lắm tiền nhiều của, chính thức hết nghèo khổ

3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp ngày 28/4, 29/4 và 30/4: vận trình hanh thông như 'cá vượt vũ môn', hồng phúc sâu dày, lắm tiền nhiều của, chính thức hết nghèo khổ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vận trình hanh thông như 'cá vượt vũ môn', hồng phúc sâu dày, lắm tiền nhiều của, chính thức hết nghèo khổào 3 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 30/4 tu vi hang ngay tử vi

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to