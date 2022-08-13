3 con giáp hung vận lấn át cát vận, xui xẻo đủ đường, tiền của trôi sạch, dễ gây mích lòng với những người xung quanh trong 7 ngày sắp tới (13-19/08)

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 00:42

3 con giáp nào cần phải đề phòng, thận trọng kẻo họa rơi vào đầu vào 7 ngày tiếp theo.

Tuổi Sửu

Vốn thuộc tuýp người bộc trực, thẳng tính nên người tuổi Sửu rất khó kiềm chế cảm xúc của mình, do đó con giáp này thường gặp phải những phiền phức không đang có. Trong thời gian 7 ngày tới, do quá manh động trong mọi việc nên con giáp này dễ mắc bẫy tiểu nhân, rơi vào những tình huống “há miệng mắc quai”, từ đó gặp không ít thị phi ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp, tài vận và cả chuyện tình cảm.

Những người tuổi này do bị tiểu nhân hãm hại nên dễ dính đến thị phi, thậm chí mất sạch tiền bạc trong 7 ngày nữa. Do đó, nếu nằm trong số này bạn hãy nhớ làm việc gì cũng phải cẩn thận nhé!

Tuổi Mùi

Theo tử vi, tuổi Mùi cũng cần cẩn trọng hơn với lời nói của mình trong 7 ngày nữa. Trong 7 ngày này, suy nghĩ cứng nhắc, tiêu cực có thể khiến tuổi Mùi có những hành xử bốc đồng, thiếu sự linh hoạt.

3 con giáp hung vận lấn át cát vận, xui xẻo đủ đường, tiền của trôi sạch, dễ gây mích lòng với những người xung quanh trong 7 ngày sắp tới (13-19/08) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh vốn là người chân thật, không phải người có tài ăn nói. Lời khuyên dành cho những chú Dê trong 7 ngày này là cẩn thận hơn với cách hành xử, nói năng của mình. Đây là thời điểm nhạy cảm, tuổi Mùi rất dễ bị hiểu nhầm dù xuất phát là ý tốt.

Bản thân người đối diện hiểu nhầm tuổi Mùi cũng không phải cố ý. Việc để xảy ra sự hiểu nhầm khiến cả hai bên cùng khó suy nghĩ. Nếu đó là người thân thiết, bản mệnh có thể trao đổi, chia sẻ thẳng thắn để cả hai hoá giải hiểu lầm.

Tuổi Tuất

3 con giáp hung vận lấn át cát vận, xui xẻo đủ đường, tiền của trôi sạch, dễ gây mích lòng với những người xung quanh trong 7 ngày sắp tới (13-19/08) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi bước vào 7 ngày này, những người tuổi Tuất đã không có nhiều may mắn, thuận lợi rồi. Vào đến 7 ngày này thì sự đen đủi ấy còn đeo bám khủng khiếp hơn. Trong những ngày này, những người tuổi Tuất thường gặp phải kẻ xấu có dã tâm, lập mưu tính kế hãm hại trong công việc.

Cũng chính vì điều này mà sức khỏe của người tuổi Tuất trong tháng này không được tốt bởi lo lắng, buồn thương, đau ốm vì những thất bại của mình.

Để vượt qua được những thử thách khó khăn trong 7 ngày tiếp theo này, người tuổi Tuất hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần bền bỉ và kiên cường. Hãy dùng hết sức mình để biểu hiện tốt hơn trong công việc, không đầu hàng chịu thua. Những ngày này, những người tuổi Tuất nên tạm dừng việc đầu tư để tránh thất thoát bởi mọi tài vận đều đi nhanh hơn là đến. Ngoài ra cần chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, thường xuyên đến gặp bác sĩ để kiểm tra bệnh tình của mình. Qua 7 ngày này mọi việc sẽ khởi sắc và may mắn sẽ lại đến với tuổi Tuất thôi.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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