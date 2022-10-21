3 con giáp hốt vàng hốt bạc kể từ khi bước qua năm mới 2023, Thần Tài độ mạng một năm như ý, cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 07:32

Sự nghiệp của 3 con giáp này sẽ nở rộ trong 3 năm tới, bùng nổ lộc tài, ăn nên làm ra.

Tuổi Dần

Có Tam Hợp che chở cho vận trình năm mới của tuổi Dần, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

3 con giáp hốt vàng hốt bạc kể từ khi bước qua năm mới 2023, Thần Tài độ mạng một năm như ý, cuộc sống viên mãn - Ảnh 1
Có Tam Hợp che chở cho vận trình năm mới của tuổi Dần, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân thường là người khôn khéo, hòa đồng, biết đối nhân xử thế. Cũng bởi vậy mà con giáp này giữ được mối quan hệ hữu hảo với mọi người. Con giáp tuổi Thân ôn hòa, nhẹ nhàng, dễ cảm thông và hay giúp đỡ người khác. Cũng bởi vậy mà khi gặp khó khăn, con giáp thường được người tốt giúp đỡ.

Trong năm tới (2023), con giáp tuổi Thân được dự báo sẽ có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình. Được quý nhân giúp đỡ, họ sẽ gặt hái được hết thành công này tới thành công khác. Đặc biệt, con giáp này có cơ hội phát triển sự nghiệp theo hướng tích cực nhất. Người làm kinh doanh thì công việc ngày một thịnh vượng, doanh số ngày một tăng lên. Người tuổi Thân làm việc tận tâm tận lực, công thành danh toại, trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

3 con giáp hốt vàng hốt bạc kể từ khi bước qua năm mới 2023, Thần Tài độ mạng một năm như ý, cuộc sống viên mãn - Ảnh 2
Tuổi Thân thường là người khôn khéo, hòa đồng, biết đối nhân xử thế. Cũng bởi vậy mà con giáp này giữ được mối quan hệ hữu hảo với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu mang nét tính cách hướng ngoại, cứng cỏi không thỏa hiệp. Họ giàu nhiệt huyết, lạc quan, có chí tiến thủ, giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Người tuổi này mạnh mẽ, giữ tinh thần lạc quan trước mỗi khó khăn.

Trong năm sau, con giáp tuổi Sửu nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, họ chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn. Trong khi đó, những người gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ. Con giáp tuổi Sửu thi cử cũng đạt kết quả cao.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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Kể từ năm 2023, 3 con giáp nào sẽ có được một năm đại thắng, thành công trên nhiều phương diện nhờ có Thần Phật phù trợ? Nếu bạn hay người thân thuộc 1 trong 3 con giáp dưới đây thì hãy cùng nhau kiểm chứng nhé!

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