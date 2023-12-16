3 con giáp hốt tiền mỏi tay trong 10 ngày tới: Tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, làm ăn thuận lợi thăng tiến, cát tường như ý

Tâm linh - Tử vi 16/12/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây dễ dàng phát tài, sự nghiệp vững chắc trong 10 ngày tới.

Tuổi Tỵ

Theo các chuyên gia phong thủy, 10 ngày tới được cho khoảng thời gian tài vận của Tỵ rực rỡ, đặc biệt những người biết phấn đấu và nỗ lực thì sẽ vẫn đạt được thành công như họ mong muốn.

Tuy nhiên tuổi Tỵ được khuyên là không nên có những thay đổi lớn về công việc mà nên tiếp tục những dự án hiện tại thì sẽ tốt hơn. Nếu chưa hài lòng với công việc hiện tại, họ có thể làm thêm một công việc nào đó, ví dụ kinh doanh online và chờ đến thời cơ tốt hơn cho sự chuyển việc.

Họ được khuyên là không nên lười biếng mà phải nỗ lực hết sức để nắm bắt vận may này trong 10 ngày tới và làm giàu cho bản thân.

3 con giáp hốt tiền mỏi tay trong 10 ngày tới: Tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, làm ăn thuận lợi thăng tiến, cát tường như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Không cần phải bàn cãi quá nhiều khi tuổi Hợi luôn là con giáp được nằm trong danh sách những con giáp may mắn và giàu có nhất. Trời sinh tuổi Hợi là người thông minh, hiền lành và rất đôn hậu, hơn nữa họ là những người được thần thánh chiếu cố và ban cho nhiều phước lành nên làm chuyện gì cũng suôn sẻ và may mắn. 

Trong cuộc sống, tuổi Hợi luôn theo đuổi những điều tích cực và khao khát có được sự thành công. Vì vậy, trong năm Tuất tới đây chính là lúc thịnh vượng nhất của họ, dự kiến trong 10 ngày tới, tuổi Hợi sẽ tích góp được một khoản khá lớn, đủ để họ cùng gia đình sống sung túc hết phần đời còn lại. Không những thế, vận may tứ phương đều hội tụ về, giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của cả gia đình viên mãn và an yên.

3 con giáp hốt tiền mỏi tay trong 10 ngày tới: Tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, làm ăn thuận lợi thăng tiến, cát tường như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có cát tinh trợ vận, người tuổi Thìn có khát khao tìm tới những giới hạn mới trong công việc của mình. Nguồn cảm hứng sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ khiến bạn sẵn sàng thử sức trong những lĩnh vực mới.

Chính vì vậy, người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo. Bạn nhận ra rằng mình còn rất nhiều khả năng tiềm ẩn. Ngoài ra, nếu muốn kiếm thêm thu nhập, bạn có thể tìm hiểu việc kinh kinh doanh online thông qua các trang mạng xã hội. 

Tình hình tài chính trong 10 ngày tới khá dư dả khi mọi kế hoạch bạn đặt ra trước đó đều đã vào guồng và đem lại hiệu quả tích cực. Nếu đang cầm một khoản tiền trong tay thì bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư, tuy nhiên cần giữ kín thông tin, chớ nên cho ai biết.

Các mối quan hệ của con giáp may mắn tuần này có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Những người bạn cũ sẽ xuất hiện và đem đến cho bạn nhiều sự bất ngờ. Đây cũng cơ hội để bạn giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ một cách nhẹ nhàng và êm đẹp.

3 con giáp hốt tiền mỏi tay trong 10 ngày tới: Tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, làm ăn thuận lợi thăng tiến, cát tường như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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