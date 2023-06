3 con giáp hốt lộc về nhà sau 7h06 ngày 7/6: Cơ hội thăng tiến trong tầm tay, công danh tình duyên chuyển mình ngoạn mục, sở hữu túi tiền nặng trịch, cuộc sống nhàn hạ như ý muốn

Tuổi Tuất có thể bị tiểu nhân chọc phá, chơi xấu. Vốn là người hiền hòa nhưng với sự việc xảy ra lần này, bản mệnh không khỏi bức xúc, đôi khi giúp đỡ người khác một cách vô tư nhưng lại vì đó mà chịu điều tiếng xấu. Chớ nên vội vàng đưa ra quyết định gì liên quan tới chuyện tiền bạc, càng là giao dịch số tiền lớn thì càng cần hết sức cẩn thận vì có thể mắc phải sai sót. Bên cạnh đó cần tránh xa những trò đỏ đen, giữ chặt túi tiền của mình, đề phòng trộm cắp.

Vận trình tình cảm đôi lứa không có nhiều biến động, tuổi Tuất và một nửa vẫn đành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên nên tình yêu luôn đong đầy. Thường ngày bản mệnh cũng nên chủ động bày tỏ cảm xúc, đừng lúc nào cũng cố che giấu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi đang có những tiến triển đáng mừng nhờ Tam Hợp độ mệnh. Bản mệnh được trao cho cơ hội tốt, hóa dữ thành an bằng chính tài năng, sở trường của mình. Song con giáp này không nên chủ quan mà ngủ quên trên chiến thắng quá lâu kẻo chẳng mấy chốc mà trượt dài trên thất bại. Tài chính của tuổi này cũng đang trên đà khởi phát vì có nhiều tín hiệu cho thấy tiền bạc đang lần lượt đổ về. Tuy nhiên các khoản thu phụ bên ngoài hầu như không có, điều này chứng tỏ Hợi sẽ phải bỏ không ít mồ hôi công sức mới có được những thành quả này chứ không phải do may mắn, lộc lá trên trời rơi xuống.

Phương diện tình cảm không có dấu hiệu cải thiện nào. Người độc thân vẫn mải mê phấn đấu sự nghiệp nên không có nhiều thời gian cũng như tâm trạng để nghĩ tới chuyện yêu đương nam nữ. Chính bạn cũng đang tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại và chưa muốn tiến xa hơn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm