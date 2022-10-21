3 con giáp hoan hỷ trúng số phát tài trong chiều ngày 21/10, lộc khủng tràn vào nhà, túi tiền dày cộm, kinh doanh hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 11:20

3 con giáp hoan hỷ trúng số phát tài trong chiều ngày 21/10, lộc khủng tràn vào nhà, túi tiền dày cộm, kinh doanh hốt bạc

Tuổi Thân

Đây là thời điểm thích hợp cho những người muốn bắt đầu khởi nghiệp hoặc tay đổi công việc. Lúc mới đầu, Thân có thể gặp nhiều thách thức trong công việc nhưng khả năng xử lý vấn đề nhạy bén của con giáp này công thêm có quý nhân giúp đỡ nên sẽ dễ dàng vượt qua được. Kết quả là Thân gặt hái được thành quả xứng đáng.

Thân được cấp trên đánh giá cao nên có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Túi tiền của Thân vì vậy cũng rủng rỉnh thêm nhiều phần. Nếu làm kinh doanh, sự nhạy bén của Thân giúp túi tiền của con giáp này ngày càng rủng rỉnh hơn. Thân độc lập, tự tin nên từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ. Trong chiều ngày hôm nay con giáp này nếu biết nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ thì thành công sẽ sớm đến.

3 con giáp hoan hỷ trúng số phát tài trong chiều ngày 21/10, lộc khủng tràn vào nhà, túi tiền dày cộm, kinh doanh hốt bạc - Ảnh 1
Thân được cấp trên đánh giá cao nên có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Túi tiền của Thân vì vậy cũng rủng rỉnh thêm nhiều phần. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Sách tử vi có dự báo, cuối tháng 10 dương lịch được dự đoán là thời điểm vượng phúc, vượng tài của tuổi Mão. Mọi sự đều sẽ hanh thông thuận lợi, dù có vấp phải khó khăn họ cũng sẽ nhanh chóng gỡ bỏ thế bí, đập tan mọi rào cản và lội ngược dòng ngoạn mục. Bản mệnh rất vượng vận quý nhân, hợp nhất với người cùng mệnh nhưng hơn tuổi.

Đặc biệt trong chiều ngày 21/10, tiền tài sẽ tự động tìm đến với họ, gõ cửa nhà con giáp này liên tục. Trên phương diện tài chính có nhiều khởi sắc, thu được các món lợi không nhỏ. Trên phương diện sự nghiệp nhận được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, dễ được cấp trên chú ý, cân nhắc, dẫn đến nhiều thuận lợi sau này. Mão cần phát huy thế mạnh của mình, tận dụng tốt những nguồn lực mà mình đang có, tài chính sẽ tăng lên gấp bội.

3 con giáp hoan hỷ trúng số phát tài trong chiều ngày 21/10, lộc khủng tràn vào nhà, túi tiền dày cộm, kinh doanh hốt bạc - Ảnh 2
Đặc biệt trong chiều ngày 21/10, tiền tài sẽ tự động tìm đến với họ, gõ cửa nhà con giáp này liên tục. Trên phương diện tài chính có nhiều khởi sắc, thu được các món lợi không nhỏ. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Trời sinh người cầm tinh con Hổ rất mạnh mẽ, trí tuệ, nhạy bén và dễ nổi bật trong các cuộc cạnh tranh trên thương trường. Họ cũng để lại ấn tượng tốt cho người xung quanh, điều này rất có lợi cho sự phát triển của bản thân. Người tuổi Dần thông minh, gặp khó khăn cũng sẽ tìm cách thay đổi bản thân. Vì vậy mà họ dễ dàng vượt qua khó khăn khi gặp sự cố.

Theo tử vi học, ngay khi bước sang chiều ngày 21/10, tuổi Dần sẽ dứt khỏi chuỗi ngày khó khăn, công việc bước lên tầm cao mới. Nhìn chung, vận thế của tuổi Dần được cải thiện rất nhiều, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Nhờ được thần tài nâng đỡ, quý nhân hỗ trợ nên tuổi Dần muốn gì được nấy, của nả cứ lũ lượt ập vào nhà. Tiền tài dư dả, sung sướng như tiên chính là phúc phần trời ban cho Dần. Bản mệnh sẽ làm ăn khấm khá, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống hạnh phúc.

3 con giáp hoan hỷ trúng số phát tài trong chiều ngày 21/10, lộc khủng tràn vào nhà, túi tiền dày cộm, kinh doanh hốt bạc - Ảnh 3
Theo tử vi học, ngay khi bước sang chiều ngày 21/10, tuổi Dần sẽ dứt khỏi chuỗi ngày khó khăn, công việc bước lên tầm cao mới. Nhìn chung, vận thế của tuổi Dần được cải thiện rất nhiều, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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