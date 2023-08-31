3 con giáp gom sạch tài vận thiên hạ trong ngày 1, 2 và 3/9: Phúc khí vô biên, một bước thành đại gia, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 31/08/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cơ hội sa chân xuống hố vàng, toàn gia sung túc ấm êm trong ngày 1, 2 và 3/9.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thông minh, nhanh nhạy và cầu tiến. Con giáp này không hề bảo thủ, trái lại, họ sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Ngay từ nhỏ, người tuổi Tý đã gây ấn tượng với kết quả học tập xuất sắc. Họ cũng là người độc lập, hướng ngoại và có tham vọng nghề nghiệp

Ngày 1, 2 và 3/9 là khoảng thời điểm tài lộc của con giáp này tăng lên. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên tuyên dương, khen thưởng.

Con giáp tuổi Tý làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, có cơ hội mở rộng các dự án kinh doanh. Người còn nợ nần thì thời điểm này cũng có thể trả hết nợ, làm ăn sinh lời.

Ngoài ra, trong ngày 1, 2 và 3/9 này, con giáp tuổi Tý cũng có thêm cơ hội đầu tư kinh doanh. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đón nhận bất cứ cơ hội nào. Trong thời gian này, người tuổi Tý còn độc thân cũng vượng vận đào hoa, có người khác phái theo đuổi.

3 con giáp gom sạch tài vận thiên hạ trong ngày 1, 2 và 3/9: Phúc khí vô biên, một bước thành đại gia, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi sống chân thành, tốt bụng. Đối xử rất tốt với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Dễ gặp được quý nhân, có cuộc sống hạnh phúc về lâu về dài.

Con giáp tuổi này bề ngoài yếu đuối nhưng thực chất mạnh mẽ nhiều hơn tưởng tượng. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường không sợ hãi, cũng không chịu lùi bước. Khi đã quyết tâm, họ sẽ kiên trì đến khi hoàn thành mục tiêu.

Trong ngày 1, 2 và 3/9, con giáp tuổi Hợi được sao may mắn phù hộ. Vận may lý tưởng hơn trước. Ở nơi công sở, tuân theo nguyên tắc, giải quyết mọi chuyện nhanh chóng, hiệu quả. Được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiệm vụ, trọng trách mới.

Con giáp tuổi Hợi thu được lợi lộc nhờ nghiên cứu kỹ càng và một chút may mắn. Làm việc chăm chỉ, phát huy điểm mạnh, đón đầu cơ hội, con giáp này sẽ có cơ hội tỏa sáng.

3 con giáp gom sạch tài vận thiên hạ trong ngày 1, 2 và 3/9: Phúc khí vô biên, một bước thành đại gia, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần được trời sinh có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ không bao giờ đầu hàng trước số phận. Tuổi Dần tham vọng và muốn xây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình, vì vậy họ không ngừng nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn nhất. Trong năm nay, tài vận của những người tuổi Dần tương đối ổn định.

Trong ngày 1, 2 và 3/9 tài vận cũng tăng lên đáng kể, nhưng đặc biệt đây là khoảng thời gian may mắn nhất trong tháng này. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn. Ngay cả khi trong thời gian này tuổi Dần không chủ động đi tìm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến những ngày này, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc.

3 con giáp gom sạch tài vận thiên hạ trong ngày 1, 2 và 3/9: Phúc khí vô biên, một bước thành đại gia, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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