3 con giáp giàu sang phơi phới, trên có Quý nhân, dưới có Thần Tài giúp đỡ vào 8h sáng ngày 10/3: Mọi vận hạn xui xẻo được xua tan, tài vận nở rộ, cát khí đầy nhà, làm gì cũng thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 21:00

Người thuộc 3 con giáp sau vốn chăm chỉ, siêng năng, nên chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống sẽ thăng hoa thập toàn thập mỹ, thời gian này hoàn toàn có thể trở thành đại gia.

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là con giáp lắm phúc, nhiều lộc. Họ thường được sinh ra trong gia đình quyền quý, phúc lộc đủ đầy. Từ nhỏ, họ đã không phải lo lắng đến cơm ăn, áo mặc.

Con giáp tuổi này trọng nghĩa khinh tài, không mù quáng hành động vì đồng tiền. Do đó, họ không bị ràng buộc hay phụ thuộc quá nhiều bởi đồng tiền.

Điều quan trọng nhất là con giáp này nhiều phúc lộc. Họ được trời ban cho sức khỏe dồi dào, nhân duyên hài hòa.

3 con giáp giàu sang phơi phới, trên có Quý nhân, dưới có Thần Tài giúp đỡ vào 8h sáng ngày 10/3: Mọi vận hạn xui xẻo được xua tan, tài vận nở rộ, cát khí đầy nhà, làm gì cũng thành công vang dội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi trưởng thành, họ thường may mắn tìm được công việc ổn định, kết hôn với người chồng/vợ giỏi giang, tương xứng với mình. Trong cuộc đời, họ có cả trai lẫn gái, con cái họ đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Người làm kinh doanh sẽ có thêm mối làm ăn mới. Trong khi người làm công ăn lương cũng được giao thêm những dự án, trọng trách trong công việc.

Đây cũng là lúc gia đình họ luôn thuận hòa, con cái khỏe mạnh, không ốm đau. Có gia đình hạnh phúc, người tuổi Hợi có thêm tinh thần, động lực để phấn đấu sự nghiệp.

Tuổi Mão

Bạn sẽ có đường tình duyên cực kỳ thịnh vượng. Con giáp nữ có Thái Âm trợ mệnh nên sẽ có nhiều cơ hội hơn quen biết người khác giới hơn so với nam mệnh. Các mối quan hệ ngoài luồng của người tuổi Mão cũng có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Đây là giai đoạn mà bạn có khả năng kết giao và sẻ chia nhiều hơn với mọi người xung quanh.

3 con giáp giàu sang phơi phới, trên có Quý nhân, dưới có Thần Tài giúp đỡ vào 8h sáng ngày 10/3: Mọi vận hạn xui xẻo được xua tan, tài vận nở rộ, cát khí đầy nhà, làm gì cũng thành công vang dội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ có những cơ hội trở thành cầu nối cho các mối quan hệ. Công việc cũng được trợ sức rõ rệt khi bạn có nhiều dịp thể hiện năng lực của mình, đồng thời có quý nhân phù trợ. Vấn đề tiền bạc cần chú ý tới một chút, tuy nhiên mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.

Tuổi Dần

Tử vi khoa học nhận thấy, tháng mới trời đất âm dương giao hòa tạo ra nguồn vượng khí cho người tuổi Tý. Tin vui là bạn có thể sẽ được thần May Mắn che chở, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới.

Ở thời điểm này, gần như tất cả các hạng mục công việc đều đã được xử lý ổn thỏa xong xuôi từ trước đó, đây đều là những việc nằm trong kế hoạch từ trước đó nên bạn không gặp bất cứ sự lúng túng nào, thoải mái sống an lành.

3 con giáp giàu sang phơi phới, trên có Quý nhân, dưới có Thần Tài giúp đỡ vào 8h sáng ngày 10/3: Mọi vận hạn xui xẻo được xua tan, tài vận nở rộ, cát khí đầy nhà, làm gì cũng thành công vang dội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn biết cân đối chi tiêu để vừa thoải mái mua sắm lại vừa không rơi vào cảnh tài chính eo hẹp. Thu nhập từ công việc chính đủ để bạn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống này.

Phương diện tình cảm cũng khá ổn định. Con giáp này luôn khéo léo trong việc dung hòa các mối quan hệ nên được lòng mọi người xung quanh, duy trì những kết nối rất hữu ích trong cuộc sống. Ngày này các cặp đôi nếu có đang giận dỗi nửa kia thì cũng sẽ nhanh chóng làm hòa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 con giáp lọt vào danh sách ăn sạch Lộc thiên hạ vào 22h 30 phút ngày 9/3: Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ

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Từ thời điểm này sự nghiệp, tài vận và đời sống tình cảm của 3 con giáp đều có nhiều cải thiện đáng mong chờ. Họ sẽ có những chuyển biến tích cực, tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, mọi khó khăn tưởng chừng như khó giải quyết lại trơn tru bất ngờ.

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