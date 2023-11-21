3 con giáp giàu sang bậc nhất, có vận kim tiền, phất lên bất ngờ, đổi đời năm Quý Mão: Đúng 17h chiều nay, thứ Ba ngày 21/11/2023

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 21/11/2023 hôm nay, tuổi Hợi đối mặt với nhiều khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch do gặp sự cản trở hoặc can thiệp từ đối thủ. Thực tế, con giáp này càng có lợi thế thì càng dễ bị người khác ganh ghét.

Hơn nữa, trong ngày này, người tuổi Hợi cũng không được ủng hộ bởi ngũ hành, có thể dẫn đến sự căng thẳng trong mối quan hệ tình cảm và tạo điều kiện cho sự nghi kỵ và hiểu lầm.

Vận tài tài chính của tuổi Hợi cũng không được dự báo là tốt lắm, và mặc dù có thể có những cơ hội kiếm tiền trong tầm tay, nhưng chúng có thể trôi qua mà không được khai thác. Mọi việc thường không đơn giản như chúng ta nghĩ.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong mắt người xung quanh, tuổi Ngọ thường rất tự tin, nhiệt tình và có khả năng lãnh đạo. Từ ngày 21/11, họ sẽ có cơ hội được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Người tuổi Ngọ sẽ có những đột phá trong lĩnh vực chuyên môn và gặp được cơ hội thăng chức, tăng lương. Bên cạnh đó, con giáp này có thể nhận được lợi nhuận bất ngờ từ các khoản đầu tư hoặc dự án kinh doanh.

Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Ngọ duy trì thái độ làm việc tích cực và tận dụng tối đa kỹ năng lãnh đạo của mình. Con giáp này cũng nên chú ý cân bằng cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp, tránh làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 21/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay vui vẻ khi có chuyện tình cảm đẹp.

Công việc: Người tuổi Thìn mong ước công việc suôn sẻ, ổn định.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn mong đối phương vì bạn mà thay đổi tích cực hơn.

Tài lộc: Nguồn tài chính đang dần thăng hoa, nhiều chuyện tình gắn bó cùng bạn.

Sức khoẻ: Biết lắng nghe người thân, chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.