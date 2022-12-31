3 con giáp giàu có quyền lực nhất từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2023: Sự nghiệp nở rộ, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 14:20

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2023 sẽ là bước ngoặc thăng hoa của một số con giáp dưới đây. Kiểm tra xem bạn có nằm trong số đó không nhé!

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đa phần là những người có khả năng lãnh đạo thiên bẩm. Họ rất có sức ảnh hưởng tới người khác. Nói ít, làm nhiều, rất giỏi tổ chức, hoạch định, đặc biệt là những kế hoạch mới, họ dễ dàng thu phục nhân tâm, hướng tập thể đi theo sự dẫn dắt của họ.

Những người tuổi Sửu luôn tìm cách vượt qua khó khăn, biến những thử thách thành cơ hội của họ thì lại là những người có thể đạt được các thành tựu không ngờ. Tử vi học có nói, từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023 tương đối may mắn nhất đối với tuổi Sửu, nên biết nắm bắt để có thể xây dựng một cuộc sống viên mãn như ý.

3 con giáp giàu có quyền lực nhất từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2023: Sự nghiệp nở rộ, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Tử vi học có nói, từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023 tương đối may mắn nhất đối với tuổi Sửu, nên biết nắm bắt để có thể xây dựng một cuộc sống viên mãn như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, bẩm sinh những người tuổi Dần đã là những con người rất đam mê, nhiệt huyết với những gì mà họ theo đuổi, họ luôn đặt 100% tâm sức và sự cố gắng của mình cho công việc, chính vì thế, họ cũng dễ dàng đạt được những thành công hơn người.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, tuổi Dần được đánh giá là 1 trong số những con giáp có quyền lực nhất, chủ yếu là trong lĩnh vực tình cảm, vì họ có sao Đào Hoa chiếu rọi, nên tình duyên dễ đạt được sự viên mãn. Tuy nhiên, tử vi học có nói, thời gian đầu năm khá im ắng, không có gì khởi sắc nhưng bước sang giữa năm mới là lúc mà tuổi Dần tỏa sáng trong cả công việc cũng như các mối quan hệ.

3 con giáp giàu có quyền lực nhất từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2023: Sự nghiệp nở rộ, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, tuổi Dần được đánh giá là 1 trong số những con giáp có quyền lực nhất, chủ yếu là trong lĩnh vực tình cảm, vì họ có sao Đào Hoa chiếu rọi, nên tình duyên dễ đạt được sự viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đa số đều là những người rất thông minh và là những người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, cả trong cuộc sống riêng tư lẫn công việc đều yêu cầu rất cao, không cho phép sự qua loa, hời hợt. Dự đoán từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2023, tuổi Thìn là một trong các con giáp được ưu ái, vì bao quanh họ sẽ là những thứ đã được “dọn sẵn 1 cách hoàn hảo” cho họ, chỉ còn đợi họ xắn tay vào thực hiện là xong. Chỉ cần tuổi Thìn phát huy những ưu điểm nổi bật của họ, ví dụ như sự quyết tâm, nhiệt huyết, sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục tiêu của mình thì khả năng thành công của họ sẽ là rất lớn.

Theo các chuyên gia phong thủy, đây là thời điểm để tuổi Thìn bắt đầu 1 công việc mới, mở ra 1 chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp của họ. Đặc biệt, tuổi Thìn đã được thần tài độ trì, có thể gặp may mắn lớn trong công việc, cần biết nỗ lực hết mình để đến gần hơn với những thành tựu lớn.

3 con giáp giàu có quyền lực nhất từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2023: Sự nghiệp nở rộ, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Dự đoán từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2023, tuổi Thìn là một trong các con giáp được ưu ái, vì bao quanh họ sẽ là những thứ đã được “dọn sẵn 1 cách hoàn hảo” cho họ, chỉ còn đợi họ xắn tay vào thực hiện là xong - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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