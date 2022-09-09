3 con giáp giàu có nhất nhì trong ngày RẰM TRUNG THU (15/8 âm lịch), phúc lộc gia tăng gấp 9 gấp 10, cuộc sống ấm êm, viên mãn

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn này hay không nhé.

Tuổi Thìn

Là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, có vận phú quý nên Thìn chưa bao giờ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm tiền nhưng bạc vàng cứ đổ vào nhà ào ào như thác đổ. Cộng thêm sự khôn ngoan, cá tính của mình Thìn dễ dàng thành công trong sự nghiệp, có cơ ngơi đồ sộ khi còn khá trẻ.

Ngày 15/8 âm lịch, nhờ phúc phần trời cho Thìn sẽ làm ăn vượng phát, phúc lộc ngập nhà. Thìn chỉ cần bước chân tới cửa là tiền rơi trúng đầu, đếm mãi cũng không hết.

Ngày 15/8 âm lịch, nhờ phúc phần trời cho Thìn sẽ làm ăn vượng phát, phúc lộc ngập nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và sống có trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn cầu toàn và nỗ lực không ngừng để gặt hái được kết quả tối ưu nhất. Khi đối đãi với người thân, bạn bè hay đồng nghiệp họ luôn đủ khéo léo để ai cũng phải kiêng nể, thương mến mình.

Nhờ những mối lương duyên tốt đẹp ấy, cộng thêm thần tài đưa đường chỉ lối nên ngày 15/8 âm lịch sự nghiệp của Sửu thăng tiến vùn vụt. Họ làm ít hưởng nhiều, làm 1 hưởng 10 khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Tử vi tướng số đã chỉ ra rằng, trong tam hợp có Hợi – Mão – Mùi nên bước vào ngày 15/8 âm lịch người tuổi Mùi sẽ may cực may, muốn gì được nấy. Họ kinh doanh một vốn bốn lời, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thăng tiến không phanh khiến ai cũng hờn ghen ra mặt.

Chỉ cần nắm chắc thời cơ, tận dụng triệt để vận may trời cho Mùi sẽ tha hồ hô mưa gọi gió, đứng trên bục vinh quang. Chưa kể, đây cũng là năm cuộc sống tình cảm của con giáp này như ý, viên mãn nhất từ trước đến nay.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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