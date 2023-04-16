3 con giáp giàu có, gặp vận may liên tiếp 2 ngày 18/4 và 19/4: tài lộc dần khởi vượng, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, tài chính vô lo vô nghĩ, ai theo nghiệp kinh doanh lại càng dễ phát tài phát lộc

Là người lạc quan, vui vẻ và luôn gặp may mắn trong cuộc sống, người tuổi Hợi thường sống khá thảnh thơi. Đặc biệt, khoảng thời gian 2 ngày 18/4 và 19/4 là lúc mà sao Dịch Mã dịch chuyển nên công việc, tài chính của con giáp này thêm phần “dễ thở”. Thời gian sắp tới, công việc của người tuổi Hợi có thể bận rộn và nhiều khó khăn, thế nhưng bù lại họ sẽ có cơ hội học thêm các kỹ năng mới, giúp phát triển công việc và tạo thêm ấn tượng tốt với đồng nghiệp, cấp trên.

Cũng nhờ công việc hanh thông mà tài chính của người tuổi Hợi thêm phần khởi sắc. Với tuổi Hợi làm công ăn lương, họ có thể nhận thêm một vài khoản tiền thưởng bên cạnh mức lương cố định. Còn với tuổi Hợi làm kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để con giáp này mở rộng quy mô làm ăn. Với sự nhanh nhạy và khả năng làm việc hiệu quả, tuổi Hợi sẽ nhanh chóng đạt được mức thu nhập mong đợi.

Tuổi Dần lâm tượng Tam Hợp Thái Tuế, lại có nhiều cát tinh che chở, tổng quan vận trình 2 ngày 18/4 và 19/4 hanh thông, mọi phương diện trong cuộc sống đều có dấu hiệu tăng tiến nhất định.

Tử vi tuổi Dần, trong khoảng thời gian này bản mệnh được Tam Thai cát tinh trấn mệnh, nhân duyên dồi dào, thúc đẩy sự nghiệp phát triển. Với những ai vừa khởi nghiệp hoặc mới đi làm, có thể nương tựa sức mạnh cát tinh này để ổn định sự nghiệp, biến mọi thứ đi vào quỹ đạo ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện khả năng, đề xuất tăng lương được cấp trên chấp thuận.

Tam Thai có lợi cho những trải nghiệm, không ngừng học hỏi, nghiên cứu và khai thác giá trị tiềm ẩn của bản thân. Với những ai có dự định thi công chức, đừng do dự quá nhiều, nhớ là “văn ôn võ luyện”, cộng thêm chút may mắn, bạn sẽ được thỏa nguyện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh và cực nhạy bén với thời cuộc nên Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều có công danh xán lạn, sự nghiệp hiển vinh. Đặc biệt, trong 2 ngày 18/4 và 19/4 được thần tài điểm danh nên Thân sẽ kiếm được khoản tiền khá lớn từ công việc kinh doanh.

Tuy nhiên, Thân cần đề cao cảnh giác với phường tiểu nhân. Đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng vì cả nể mà nhún nhường trước những yêu sách kẻo tự làm hại mình, rước họa thị phi vào người.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.