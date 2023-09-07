3 con giáp giàu có bất thình lình trong 10 ngày tới: Đón nhận hồng ân từ bề trên, tài lộc vượng phát, hối hả gánh vàng về nhà

Trong tháng 9 Hợi có khoảng thời gian khó khăn nhất, kéo dài từ đầu tháng đến ngày 6/9. Tuy nhiên, chỉ cần cố gắng vượt qua giai đoạn này, tuổi Dần sẽ thăng hoa liên tục trong 10 ngày tới, khiến ai cũng phải ghen tị.

Song có một điều cần lưu ý là sau khi kiếm được nhiều tiền, người tuổi Dần cần phải tiết kiệm hoặc tái đầu tư thì mới giúp đồng tiền được sinh lời, chớ tiêu pha quá đà.

Với những người làm kinh doanh hầu như đầu tư vào đâu cũng có lãi. Trong khi đó, những người làm các lĩnh vực khác cũng sẽ dễ được tăng lương hoặc thăng chức, đem lại nguồn thu nhập cao bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn theo ngũ hành thuộc thổ, nhưng lại là "Thổ sinh tài", thời điểm này tam hợp Thái tuế, được quý nhân tương trợ rất nhiều.

Con giáp này đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, nhờ vậy, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng là điều hiển nhiên. Càng về cuối năm tiền bạc càng dồi dào.

Tuổi Thìn chưa bao giờ tin vào việc kinh doanh, đầu tư mang lại thu nhập bị động, không nói gì việc ngồi một chỗ tiền vẫn đổ về ngập túi. Thế nhưng trong 10 ngày tới là thời điểm tam hợp mạnh mẽ, cát thần tương trợ, con giáp nhất định làm ăn phát tài.

Con giáp không tăng thu nhập cũng nhận được những khoản tiền thưởng, tiền may mắn liên tiếp. Vì vậy hãy chăm chỉ làm ăn ngày từ giờ để cuối năm càng sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đa số tuổi Mùi đều được trời ban nhiều phước lành, họ có thể không quá giàu có nhưng lại được mọi người hết mực yêu thương, đường đời có chông gai vấp ngã cũng có người đỡ đần. Tử vi học có nói, trong 10 ngày tới này, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp và nhân duyên đều có khởi sắc và thay đổi đáng kể.

Tài lộc dồi dào, cuộc sống viên mãn, con giáp này sẽ cảm thấy mình thực sự may mắn. Chỉ cần cố gắng và nỗ lực để nắm bắt cơ hội, chắc chắn tiền tài sẽ tự tìm đến túi của bạn. Về tình cảm, những người độc thân sẽ có vận đào hoa tăng đáng kể, đi tới đâu cũng có người khác phái giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.