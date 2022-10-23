3 con giáp giật giải ‘trạng nguyên’ may mắn trong tuần mới (từ 24 đến 30/10): Tài vận sáng chói, giàu có bùng nổ

Dưới sự hậu thuẫn của cục diện Tam Hợp Thái Tuế, người tuổi Dậu đón tin vui ở nhiều phương diện trong ngày hôm nay. Con giáp này gây dựng được nhiều thành quả bằng chính sức lực mình, được cấp trên tín nhiệm giao thêm nhiều trọng trách mới và có ý định nâng đỡ lên vị trí cao hơn.

Tuổi Mùi hầu hết là những người nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng rất kiên cường. Với họ, không có khó khăn nào là không thể vượt qua, không có giới hạn nào là không thể chạm tới. Càng gặp khó khăn thì tuổi Mùi càng có nhiều cơ hội chứng tỏ bản lĩnh hơn người của mình.

Tài lộc cũng có cát tinh Thiên Tài trợ mệnh nên Thần Tài sẽ tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện năng lực của mình, thành quả tuổi Dậu đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Song, bản mệnh cũng cần chú ý đến vấn đề chi tiêu, nên có kế hoạch rõ ràng để không hoang phí.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, trong tuần mới công việc của Mùi rất thuận lợi và hanh thông, trong đó hầu như làm gì cũng thành công và có kết quả tốt. Đặc biệt, tuổi Mùi không chỉ may mắn trong cuối tháng 10, mà vận đỏ này còn kéo dài sang tháng 11. Đây là thời gian mà tuổi Mùi động vào đâu cũng thấy tiền, vô cùng sung túc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ luôn điềm tĩnh và khôn khéo. Họ khá thực dụng, suy nghĩ thấu đáo, không mù quáng cũng như bốc đồng, đặc biệt là trong công việc. Bề ngoài họ có vẻ lãnh đạm nhưng thực chất lại là người đặc biệt tốt bụng và chân thành. Con giáp này biết đối nhân xử thế nên được quý nhân giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới, vận phúc của người tuổi Tỵ rất vượng. Họ được lãnh đạo coi trọng, thường xuyên giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Không chỉ thế, người tuổi Tỵ được quý nhân đưa đường chỉ lối nên sớm gặt hái được thành công. Trong thời gian này, họ đừng ngại xông pha, hãy cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ mà bấy lâu nay mình đã ấp ủ. Đây chính là cơ hội tốt để họ cải thiện cuộc sống của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.