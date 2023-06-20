3 con giáp gặp vận hạn lớn trong 7 ngày tới (27/6): Cát hung đan xen, công việc bấp bênh, tình duyên trục trặc, hao tiền tốn của, tiểu nhân hãm hại mà chẳng hay

Tâm linh - Tử vi 20/06/2023 10:21

Tử vi con giáp dự đoán, trong 7 ngày tới (27/6), 3 con giáp dưới đây khó mà thăng tiến trong công việc, coi chừng tiểu nhân xung quanh chờ thời cơ hãm hại.

Tuổi Ngọ

Kẻ tiểu nhân vẫn đang rình rập, chờ cơ hội để phá hoại những thành quả mà con giáp này có được trong 7 ngày tới (27/6). Nếu bản mệnh không biết lợi dụng sức mạnh tập thể, khiêm nhường lắng nghe, học hỏi những kinh nghiệm của người đi trước thì rất có thể sẽ vấp phải cạm bẫy của kẻ xấu. Càng cứng nhắc, bướng bỉnh thì càng dễ mắc phải sai lầm.

Tất nhiên, nhờ được cát tinh cao chiếu nên người tuổi Ngọ về cơ bản hành sự khá thuận lợi, tuy vậy không thể không nhắc đến những nguy cơ có thể mắc phải. Một điều nữa cần nhắc nhở con giáp này, nói ít làm nhiều mới là chân lý. Việc của mình mình lo, việc của người khác hạn chế tham gia, tránh lo chuyện bao đồng, thị phi cũng từ đó mà ra, chuyện xấu nên tránh xa.

Người đang giữ chức vụ cao càng phải giữ cho đầu óc sáng suốt, phán xét khách quan, đưa ra quyết định tỉnh táo. “Mật ngọt chết ruồi”, những lời đường mật biết đâu ẩn phía sau chính là liều thuốc độc. Những trò xu nịnh bợ đỡ của kẻ xấu che mắt, bản mệnh dễ bị lừa gạt, lợi dụng, tới lúc tỉnh ra thì cũng đã muộn rồi.

3 con giáp gặp vận hạn lớn trong 7 ngày tới (27/6): Cát hung đan xen, công việc bấp bênh, tình duyên trục trặc, hao tiền tốn của, tiểu nhân hãm hại mà chẳng hay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc không được như ý vì sai lầm của bạn. Làm việc với những con số lại không tập trung bị hoàn cảnh chi phối làm bạn mắc lỗi nghiêm trọng. Đó là lý do khiến bạn bị cấp trên quở trách. Sai lầm nhỏ nhưng với các con số thì lại là chuyện lớn và bạn có thể bị bồi thường một khoản tiền đó. 

Việc liều lĩnh đầu tư làm ăn, kinh doanh thua lỗ càng làm bạn thêm đau đầu. Có gắng thay đổi thói quen, làm việc thật nghiêm túc và phải tư vấn ý kiến của người đi trước khi bắt đầu kinh doanh thứ gì đó để tránh tiền bạc không cánh mà bay trong 7 ngày tới (27/6). 

3 con giáp gặp vận hạn lớn trong 7 ngày tới (27/6): Cát hung đan xen, công việc bấp bênh, tình duyên trục trặc, hao tiền tốn của, tiểu nhân hãm hại mà chẳng hay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi trong 7 ngày tới (27/6) cho biết, tuổi Mùi chính là con giáp bị tiểu nhân làm đủ trò xấu xí khiến công việc của tuổi Mùi khó lòng thuận lơi như mong muốn. Thầy tử vi cho biết trong thời điểm này những chú Dê sẽ có tiến độ công việc cũng bị suy giảm rõ rệt, chất lượng công việc đi xuống.

Ngoài ra, do công việc không như mong muốn nên đường tài lộc của những chú Khỉ cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Trong thời gian này tuổi Mùi không nên đầu tư làm ăn lớn kẻo mất trắng, nhất là vấn đề bất động sản.

Lời khuyên cho tuổi Mùi là càng những lúc khó khăn như này, bản mệnh cần phải tỉnh táo, sáng suốt khi kết bạn hay tìm kiếm đối tác làm ăn. Thời điểm này, những người tuổi Mùi đừng vội tin lời ngon ngọt bởi có thể đó chính là mồi câu giăng ra, chỉ chờ bạn mắc câu mà thôi. Tuổi Mùi nên học cách nhìn người, xem ai mới là người đáng tin cậy.

3 con giáp gặp vận hạn lớn trong 7 ngày tới (27/6): Cát hung đan xen, công việc bấp bênh, tình duyên trục trặc, hao tiền tốn của, tiểu nhân hãm hại mà chẳng hay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'