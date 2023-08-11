3 con giáp gặp TỨ HỶ NGŨ PHÚC trong 3 ngày tới: Vượng khí tăng cao, trả xong xuôi hết nợ nần, cơ hội thăng tiến rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11/08/2023 02:25

Tử vi dự đoán, túi tiền của 3 con giáp dưới đây trong 3 ngày tới có cơ hội được lấp đầy, vàng bạc đầy kho.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu chăm chỉ, thật thà, không ăn nói hai lời. Họ sống ngay thẳng, không dùng mánh khóe để lấy lòng người khác và giỏi xử lý các mối quan hệ. Cũng bởi vậy mà chòm sao này có thể gặp gỡ nhiều quý nhân.

Trong 3 ngày tới, con giáp tuổi Sửu được Thần Tài ban tài lộc dồi dào. Trong công việc, họ nhận được vận may lớn hiếm thấy.

Qua những mối quan hệ tích lũy bấy nay, chòm sao này được có cơ hội hợp tác làm ăn, phất lên trông thấy. Người làm công ăn lương cũng mát tay buôn bán, thu nhập tăng lên, đón Tết no ấm.

3 con giáp gặp TỨ HỶ NGŨ PHÚC trong 3 ngày tới: Vượng khí tăng cao, trả xong xuôi hết nợ nần, cơ hội thăng tiến rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 3 ngày tới, tuổi Tỵ được cát tinh chiếu mệnh nên vô cùng êm ả. Cuộc sống của bạn đi vào quỹ đạo, không xảy ra biến cố hay hung tin nào. Cứ như vậy, tuổi Tỵ sẽ lần lượt thực hiện được những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Dù cuộc sống, công việc bằng phẳng nhưng tuổi Tỵ đừng vì vậy mà ngủ quên trên chiến thắng. Bạn cần duy trì nguồn năng lượng sáng tạo và hứng khởi của bản thân thì mới tạo ra nhiều thành tích, thu về tài lộc. Tất nhiên, nếu đã nỗ lực, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuần mới sẽ là lúc tuổi Tỵ tài chính dồi dào.

Bên cạnh vận may tài lộc, đường tình duyên của tuổi Tỵ cũng rất vượng. Nếu đã có người trong mộng thì tuổi Tý đừng ngần ngại mà bày tỏ kẻo sau này phải hối tiếc.

3 con giáp gặp TỨ HỶ NGŨ PHÚC trong 3 ngày tới: Vượng khí tăng cao, trả xong xuôi hết nợ nần, cơ hội thăng tiến rộng mở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

3 ngày tới là thời điểm Tam Hợp nên tuổi này khá hên trong chuyện làm ăn. Bạn đang bị cuốn vào guồng quay của công việc nhưng bạn vui vì điều đó. Sự bận rộn bấy lâu nay của bản mệnh đã bắt đầu cho thấy kết quả khả quan, đặc biệt là những ai làm nghề tự do.

Đây là quãng thời gian vô cùng hài hòa, mặc dù người thân, bạn bè ngoài mặt không thể hiện nhưng lại luôn âm thầm trợ giúp bạn rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống.

3 con giáp gặp TỨ HỶ NGŨ PHÚC trong 3 ngày tới: Vượng khí tăng cao, trả xong xuôi hết nợ nần, cơ hội thăng tiến rộng mở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (10/8/2023): Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng phát tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (10/8/2023): Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng phát tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi

Theo tử vi tháng 8/2023, 3 con giáp sau có thể biến vận đen thành vận tốt, công việc tiến triển thuận lợi vào cuối ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 11/8 tu vi hang ngay tu vi ngay 12/8

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 11 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 2 giờ 11 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió