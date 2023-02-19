3 con giáp gặp may mắn suốt năm Quý Mão, quý nhân vây quanh, Thần tài “nâng đỡ” sớm thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 19/02/2023 19:35

Tử vi học có nói, may mắn của tuổi Tý được rải đều trong cả năm, cho họ nhiều cơ hội để đầu tư và thu về thành tựu rực rỡ.

Tuổi Tý

Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý được cho là có cuộc sống tương đối may mắn, suôn sẻ, không gặp phải nhiều trở ngại, đặc biệt, đường tài lộc của tuổi Tý được cho là lại vô cùng phát đạt, giúp họ có một cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Tử vi học có nói, những tháng may mắn của tuổi Tý được rải đều trong cả năm, cho họ nhiều cơ hội để đầu tư và thu về thành tựu rực rỡ. Ngoài ra, họ còn nằm trong số ít những con giáp có ít tháng vận hạn nhất. Chỉ cần cẩn trọng trong việc làm ăn thì cuộc sống của tuổi Tý hầu như không có gì cần phải lo lắng nữa.

3 con giáp gặp may mắn suốt năm Quý Mão, quý nhân vây quanh, Thần tài “nâng đỡ” sớm thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của con giáp này suôn sẻ và thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Nhờ được quý nhân chỉ điểm nên bản mệnh biết cách để khiến mình trở nên nổi bật hơn giữa đám đông, cũng thành công dùng thành tích xuất sắc của mình gây ấn tượng tốt với cấp trên.

Quý nhân xuất hiện trong cả năm nên hãy cố gắng hết sức mình để không làm uổng phí bất cứ cơ hội nào đến với mình. Bạn có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn trong thời gian tới nếu biết cách tận dụng thời cơ đúng lúc đúng chỗ.

3 con giáp gặp may mắn suốt năm Quý Mão, quý nhân vây quanh, Thần tài “nâng đỡ” sớm thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm 2023 này, tuổi Tuất là một trong những con giáp may mắn, trọn vẹn đủ đường, từ chuyện tài vận, đến chuyện sức khỏe, tình duyên, khiến nhiều con giáp khác phải ghen tị. Họ đã liên tiếp gặp được nhiều may mắn, tuổi Tuất lại nắm giữ những kỷ lục đáng mong ước.

Họ hầu như làm gì cũng thành công, thu về kết quả rực rỡ. Duy nhất chỉ có 2 tháng vận hạn trong năm mà trong đó họ cần chú ý hơn bình thường, đó là các tháng 10 và tháng 12 âm. Như vậy có thể thấy, thời gian khó khăn của t.uổi Tuất tập trung vào dịp cuối năm, và cũng rất ít, nên cuộc sống của họ có thể nói là vô cùng trôi chảy, thuận lợi, bình an, hầu như chẳng phải lo lắng điều gì.

3 con giáp gặp may mắn suốt năm Quý Mão, quý nhân vây quanh, Thần tài “nâng đỡ” sớm thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

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