3 con giáp gặp hạn tiểu nhân nặng nề trong ngày 21/6 và 22/6: Dính họa thị phi liên miên, coi chừng viêm màng túi, sụp đổ hết cơ ngơi tích cóp bấy lâu nay

Tâm linh - Tử vi 20/06/2023 09:31

Tử vi con giáp cho biết, trong ngày 21/6 và 22/6 này, 3 con giáp dưới đây dễ gặp họa tiểu nhân, gặp xui xẻo triền miên.

Tuổi Tuất

Xem bói trong ngày 21/6 và 22/6 này, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường chinh phục thành công. Họa thị phi dồn dập, kẻ tiểu nhân quấy phá, bản mệnh dù đã lên kế hoạch kĩ càng cho mọi chuyện nhưng nếu không linh hoạt ứng biến thì vẫn có thể thất bại ngay phút cuối cùng.

Vận trình lên xuống thất thường, tinh thần khi hào hứng, khi lại thất vọng, bản mệnh cần sửa tính cứng nhắc, bảo thủ của mình, bởi đó chính là lý do khiến bạn gây thù chuốc oán với những người xung quanh. Vốn là bạn bè nay quay lưng trở mặt thành thù, họa tiểu nhân cũng từ đó mà ra, tứ phía đều không có người thân cận, muốn tiến hay lùi cũng thập phần khó khăn.

“Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè”, nếu bản mệnh không khéo léo xử lý các mối quan hệ, để cho mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ, các mối quan hệ dày công gây dựng nay đổ bể trong chớp mắt. Chẳng thể cậy nhờ được ai, chỉ có thể hoàn toàn tự lực cánh sinh, dựa hết vào bản thân mình mà thôi.

3 con giáp gặp hạn tiểu nhân nặng nề trong ngày 21/6 và 22/6: Dính họa thị phi liên miên, coi chừng viêm màng túi, sụp đổ hết cơ ngơi tích cóp bấy lâu nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong ngày 21/6 và 22/6 này, tuổi Thân nên cẩn thận trọng kẻo bị phá tài, lừa đảo dẫn đến hao tốn tiền của. Đặc biệt, cần hết sức chú ý khi làm những việc liên quan đến giấy tờ, hợp đồng.

Hãy có kế hoạch tài chính cụ thể, ý thức rõ ràng về những khoản tiền mình kiếm được để tránh tiêu xài lãng phí, mất kiểm soát. Ngoài ra, bản mệnh cần tránh xa những trò cờ bạc đỏ đen, nếu không làm được bao nhiêu cũng sẽ tiêu tan hết. 

Họ còn nằm trong số những con giáp dễ bị tiểu nhân nhòm ngó, tìm cách hãm hại. Công việc căng thẳng khiến bạn áp lực, nay lại thêm sức ép từ phía kẻ tiểu nhân nên càng thêm phần mệt mỏi.

3 con giáp gặp hạn tiểu nhân nặng nề trong ngày 21/6 và 22/6: Dính họa thị phi liên miên, coi chừng viêm màng túi, sụp đổ hết cơ ngơi tích cóp bấy lâu nay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Không chỉ tiêu tốn tiền bạc mà tuổi Sửu còn sẽ rất dễ vướng phải những chuyện rắc rối trong công việc cũng như tình cảm trong ngày 21/6 và 22/6 này.

Khoảng thời gian này bạn sẽ khá căng thẳng về những vấn đề liên quan đến tài chính. Dù là một người khá chỉn chu và luôn đặt ra các kế hoạch, mục tiêu rõ ràng.

Tuy nhiên những chuyện không hay đột ngột phát sinh sẽ có thể khiến bạn trở tay không kịp.

3 con giáp gặp hạn tiểu nhân nặng nề trong ngày 21/6 và 22/6: Dính họa thị phi liên miên, coi chừng viêm màng túi, sụp đổ hết cơ ngơi tích cóp bấy lâu nay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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