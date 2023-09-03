3 con giáp gặp hạn tháng 9/2023: Làm ăn khốn khó, sức khỏe hao tổn, vướng họa kiện tụng, tứ bề trắc trở

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 22:47

Tử vi tháng 9/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau có nhiều khó khăn trong tháng mới, có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần.

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi cần nhắc nhở mình quyết tâm trong công việc, không nên bỏ cuộc giữa chừng kẻo bao nhiêu công lao của mình bỏ ra trước đó đều uổng phí. Tháng 9/2023 này có nhiều khó khăn xuất hiện đòi hỏi bạn phải giải quyết tuần tự, chớ nên nóng vội.

Phương diện tiền bạc cũng không có dấu hiệu phát triển nào đáng nói, do đó bạn cần tìm ra hướng đi mới cho mình, chớ mãi rập khuôn theo một lối mòn đã vạch sẵn. Nếu bây giờ bạn không năng động lên thì sau này sẽ bị đối thủ vượt qua rất dễ dàng.

Phương diện tình cảm hài hòa hay khúc mắc chủ yếu phụ thuộc vào cách hành xử của hai người. Bạn không nên nói những lời chọc giận nửa kia chỉ vì không hài lòng về một vấn đề nào đó. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì quan hệ đôi bên rất dễ xuất hiện rạn nứt. 

Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. 

3 con giáp gặp hạn tháng 9/2023: Làm ăn khốn khó, sức khỏe hao tổn, vướng họa kiện tụng, tứ bề trắc trở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi tháng 9/2023, tuổi Tỵ thường nảy sinh những mong muốn bất thường. Con giáp này hay lý tưởng hóa mọi việc nên khó có thể nhận rõ được hoàn cảnh thực tế trước mắt, dẫn đến việc lập ra những kế hoạch viển vông, thiếu thực tế.

Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuổi Tỵ cần nhắc nhở bản thân nhìn nhận rõ các vấn đề mình cần phải giải quyết và đối mặt. Những suy nghĩ tích cực nhưng thiếu thực tế sẽ chẳng thể nào nâng bước thành công cho bản mệnh được.

Sự tự tin giúp con giáp này nhanh chóng gây ấn tượng cho mọi người xung quanh. Người đang độc thân có thể phát hiện ra người phù hợp với mình. Hãy chủ động làm quen với đối phương, cuộc sống của bản mệnh có thể sẽ bước sang trang mới.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

3 con giáp gặp hạn tháng 9/2023: Làm ăn khốn khó, sức khỏe hao tổn, vướng họa kiện tụng, tứ bề trắc trở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi tháng 9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất u uất chuyện tình yêu với người cũ. 

Công việc: Người tuổi Tuất công việc không quá nhiều, bạn có thể cân bằng được.

Tình cảm: Kín tiếng trong chuyện tình cảm, tuy nhiên hôm nay bạn khá buồn, tìm bạn bè tâm sự.

Tài lộc: Biết thiết lập kế hoạch tài chính cụ thể, và tuân theo.

Sức khoẻ: Ban ngày làm việc chăm chỉ, tối ngủ ngon giấc.

3 con giáp gặp hạn tháng 9/2023: Làm ăn khốn khó, sức khỏe hao tổn, vướng họa kiện tụng, tứ bề trắc trở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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