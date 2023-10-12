3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình trong nửa cuối tháng 10: Có cơ hội trúng độc đắc tiền tỷ, danh vọng phất lên ầm ầm, lộc về đầy kho

Tâm linh - Tử vi 12/10/2023 05:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài lộc chạm đỉnh, phát tài như ý trong nửa cuối tháng 10.

Tuổi Tỵ

Vận trình thời điểm này của người tuổi Tỵ khởi sắc ở nhiều phương diện, nhất là sự nghiệp. Công việc tuy nhiều và áp lực, nhưng đổi lại bản mệnh xông xáo, chủ động, thu về thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra.

Trong nửa cuối tháng 10 mang điềm báo của sự thịnh vượng, công danh như ý, tài lộc gia tăng, con cái đề huề, tình cảm dạt dào. Nhưng cần lưu ý, tháng này tiềm tàng họa thị phi quan trường, có thể là mất quan, mất chức hoặc có kẻ ngáng trở con đường tiến thân… Cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, hành sự thật quyết đoán và nhanh nhạy mới có thể khắc phục trở ngại.

Tài vận có xu hướng tăng dần nhưng lại có điềm kẻ xấu lừa gạt, có hiện tượng phá tài. Tình hình kinh doanh, buôn bán khá lý tưởng. Khi tiền đã vào túi, đừng chủ quan lơ là, cần có cách quản lý tiền bạc khoa học, sẽ tránh được tình trạng phá tà.

3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình trong nửa cuối tháng 10: Có cơ hội trúng độc đắc tiền tỷ, danh vọng phất lên ầm ầm, lộc về đầy kho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người thuộc tuổi Tuất đều vô cùng năng động thích đi khắp nơi học tập những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Trong tính cách người tuổi Tuất luôn muốn là người dẫn đầu nên họ không ngừng nghỉ học tập vươn lên.

Tử vi chỉ rõ trong nửa cuối tháng 10 những người tuổi Tuất chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Đây chính là khoảng thời gian may mắn người tuổi Tuất có cơ hội được tăng lương tăng bổng thăng quan tiến chức. Cuộc sống của người tuổi Tuất trong thời điểm này sẽ vô cùng hạnh phúc, viên mãn hãy cùng chờ đợi nhé.

3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình trong nửa cuối tháng 10: Có cơ hội trúng độc đắc tiền tỷ, danh vọng phất lên ầm ầm, lộc về đầy kho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sống độc lập, ham thích tự do, sáng tạo. Đây là con giáp có tầm nhìn xa, dễ thành công. Tuổi Ngọ thường gặp nhiều khó khăn nhưng luôn được đền đáp xứng đáng. Dù có vẻ bề ngoài đơn giản, nhưng đây là con giáp tài giỏi, có khả năng kiếm tiền khó ai sánh bằng.

Trong nửa cuối tháng 10, tuổi Ngọ chuẩn bị tinh thần đón tin vui ào ạt vào nhà. Con giáp này có quý nhân từ phương xa giúp đỡ chỉ đường đưa lối. Nhờ người này, tuổi Ngọ có nhiều cơ hội kiếm tiền từ giờ đến cuối tháng.

3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình trong nửa cuối tháng 10: Có cơ hội trúng độc đắc tiền tỷ, danh vọng phất lên ầm ầm, lộc về đầy kho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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