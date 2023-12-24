3 con giáp đếm tiền không xuể từ ngày 24/12 đến ngày 31/12: Công thành như ý, vượng phát hanh thông, không lo phiền muộn

Tâm linh - Tử vi 24/12/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm đâu trúng đó, hầu bao đầy ắp từ ngày 24/12 đến ngày 31/12.

Tuổi Sửu

Từ ngày 24/12 đến ngày 31/12, người tuổi Sửu nhận tin vui từ công việc, đặc biệt là những người làm nghề dịch vụ. Dù phải hi sinh khoảng thời gian nghỉ ngơi nhưng bù lại cho bạn khoản tài lộc không nhỏ, cũng rất xứng đáng.

Thời điểm này, quý nhân mang đến tài lộc nên bạn sẽ kiếm được một món khá khẩm. Thứ Tài nhiều hơn Chính Tài, nên người tuổi Sửu có thể ăn mừng to hoặc mua sắm thả ga không lo về giá. Nhưng nhớ là dành một khoản để phòng thân hoặc tiết kiệm cho tương lai.

Thời gian này, bạn làm việc mạnh mẽ, quyết đoán, hiệu quả nhưng lại thiếu linh hoạt, có lý mà không có tình nên khiến không ít người bất mãn. Hãy tiết chế và sửa đổi bản thân cho hài hòa.

3 con giáp đếm tiền không xuể từ ngày 24/12 đến ngày 31/12: Công thành như ý, vượng phát hanh thông, không lo phiền muộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong công việc, người tuổi Thìn thường rất hoạt bát, lạc quan nên dù có khó khăn xảy ra, họ vẫn còn niềm tin để làm lại mọi thứ. Họ tin rằng, mỗi khó khăn sẽ là một thử thách, cần phải cố gắng vượt qua.

Với tinh thần này, từ ngày 24/12 đến ngày 31/12 vận may và tài lộc của họ sẽ tăng cao. Nhờ các mối quan hệ xã giao và kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm, họ tự tin mình có thể lập nghiệp. Đây sẽ là thời điểm mang lại cho họ nhiều cơ hội phát triển, khả năng hái ra tiền khiến ai cũng nể phục.

Ngoài sự nghiệp thăng tiến, đời sống vợ chồng cũng hòa thuận hơn, con cái hiếu thuận, cha mẹ khỏe mạnh, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.

3 con giáp đếm tiền không xuể từ ngày 24/12 đến ngày 31/12: Công thành như ý, vượng phát hanh thông, không lo phiền muộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, đủ để bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua từ ngày 24/12 đến ngày 31/12.

Người làm đầu tư có thể tìm được những khoản đầu tư sinh lời nhanh chóng, và để có thể được như vậy là hoàn toàn nhờ vào việc bạn có một con mắt sắc sảo và tinh đời.

Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Đối với người làm công ăn lương thì bạn cũng có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong những việc mà mình đang làm. Bạn có cơ hội được thưởng nóng, hoặc thậm chí là được tăng lương đấy.

3 con giáp đếm tiền không xuể từ ngày 24/12 đến ngày 31/12: Công thành như ý, vượng phát hanh thông, không lo phiền muộn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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