3 con giáp dưới đây có những khởi sắc rõ ràng, vận may bùng nổ vào cuối tuần này (6-7/5)

Tâm linh - Tử vi 05/05/2023 17:35

Bước vào thứ 7, chủ nhật này, 3 con giáp cần phải lưu ý để tránh để lỡ thời cơ hiếm có mà tăng thêm thu nhập cho mình nhé. Bởi cuối tuần này, đường tài lộc của bạn sẽ rất ấn tượng đấy.

Tuổi Tị

3 con giáp dưới đây có những khởi sắc rõ ràng, vận may bùng nổ vào cuối tuần này (6-7/5) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào thứ 7, chủ nhật này, tuổi Tị cần phải lưu ý để tránh để lỡ thời cơ hiếm có mà tăng thêm thu nhập cho mình nhé. Bởi cuối tuần này, đường tài lộc của bạn sẽ rất ấn tượng đấy.

Người buôn bán kinh doanh nhờ nắm bắt được xu hướng thị trường, cân bằng thu chi nên tích góp được một khoản tiền khá, đủ để thực hiện những dự định làm ăn đã ấp ủ từ lâu. Nhờ đó tài lộc của con giáp tuổi Tị sẽ tăng đều đều, tiền bạc rủng rỉnh, gia đạo hạnh phúc, cuộc sống tiến lên một nấc thang hạnh phúc mới.

 

Ngoài ra con giáp này cũng không thiếu những cơ hội hợp tác bất ngờ, nếu nắm bắt được thông tin thì tiến hành ngay, đừng do dự.

 

Chẳng những vượng tài, đường tình duyên của Tị cũng khá hanh thông. Người còn độc thân nên tham gia những buổi gặp gỡ để thể hiện sức hút của bản thân, sớm gặp ý chung nhân. Tình cảm vợ chồng càng thêm yêu thương, gắn bó khi cả hai luôn đồng hành cùng nhau.

 

Tuổi Thân

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thân đều nhạy bén với thời cuộc và không ngừng phấn đấu cho tương lai. Đây chính là lý do vì sao dù còn khá trẻ nhưng Thân đã có vị trí vững vàng chốn công sở, được cấp trên xem trọng, đồng nghiệp kiêng nể.

Sách tử vi năm 2023 có nói, đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Thân ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Tiền chất từng đống, song hỷ lâm môn, đời thăng hoa rực rỡ chính là lá số tử vi của con giáp giàu sang vô đối này.

Tuổi Tý 

3 con giáp dưới đây có những khởi sắc rõ ràng, vận may bùng nổ vào cuối tuần này (6-7/5) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tý thường rất được lòng mọi người nhờ tính khiêm tốn, cẩn trọng, đặc biệt là trong công việc. Họ làm việc rất chăm chỉ, nên thường được bạn bè, đối tác tin cậy, coi là một trong những lựa chọn tốt nhất.

Người tuổi Tý có số đào hoa nở rộ, tài lộc ngày càn vượng, nhiều cơ hội thăng tiến lên chức quản lý. Vì thế, những người đang còn độc thân càng nên sớm tìm đối tượng phù hợp để kết hơn, tích lũy tài lộc. Vượng vận quý nhân, hãy chăm sóc bản thân thật tốt trong tháng này, và vận may của bạn sẽ tăng vọt, các sự kiện may mắn liên tục tìm tới, tương lai tươi sáng, của cải dồi dào.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

10 ngày sắp tới, các con giáp này không ngừng đón vận may, chuyện làm ăn diễn ra thuận lợi

10 ngày sắp tới, các con giáp này không ngừng đón vận may, chuyện làm ăn diễn ra thuận lợi

‏Tương lai, 3 con giáp này làm ăn ngày càng phát đạt, thu lợi nhuận lớn và xua đuổi mọi áp lực và những điều phiền muộn trong cuộc sống. ‏

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp Tâm linh tử vi bói vui 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 55 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường