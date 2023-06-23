3 con giáp được Thần Tài xóa 'sổ hộ nghèo' vào đúng buổi tối ngày 24/6: Đây là thời điểm vạn sự thanh thông, trăm sự thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 23/06/2023 21:15

Những con giáp sau gặp được nhiều vận đỏ trong sự nghiệp. Họ ngày càng thăng hoa, thành công trong sự nghiệp. 

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, sự kiên nhẫn và tình yêu thương của những người tuổi Tuất thật đáng ngưỡng mộ. Họ luôn thể hiện tính cách ổn định và trưởng thành khi đảm đương nhiều công việc khác nhau. Thời điểm này sẽ cho phép con giáp tuổi Tuất tiến triển thuận lợi và thành công.

Gia đình họ cũng sẽ không còn quá nhiều áp lực và rắc rối, tỷ lệ thành công trong sự nghiệp của bản thân cũng cao. Họ có thể tự tay tạo dựng tương lai tươi sáng và cuộc sống hạnh phúc cho chính mình.

3 con giáp được Thần Tài xóa 'sổ hộ nghèo' vào đúng buổi tối ngày 24/6: Đây là thời điểm vạn sự thanh thông, trăm sự thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ trong thời gian ngắn, họ có thể hoàn thành mục tiêu đề ra, cuộc sống vô cùng tươi đẹp. Đối với con giáp này mở ra vô số những may mắn trong cả năm, hướng tới cuộc sống sung túc, viên mãn.

Tuổi Dần

Vào lúc này đường công việc lại khá ổn áp. Chính Quan tinh soi vận đầu tuần cực kỳ có lợi cho những người sắp thi cử, xin việc hoặc chuyển công tác làm ăn đến một nơi mới. Vậy nên, tốt nhất là bạn nên tiếp tục tập trung cho công việc đi đừng để ý chuyện phiếm ở chỗ làm.

3 con giáp được Thần Tài xóa 'sổ hộ nghèo' vào đúng buổi tối ngày 24/6: Đây là thời điểm vạn sự thanh thông, trăm sự thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này đường tình cảm nhờ Tam Hội cục nên cực kỳ thuận lợi, suôn sẻ. Sự thấu hiểu và công hưởng sẽ giúp bạn và người ấy càng gắn bó khăng khít với nhau hơn nữa. Con giáp này sẽ hội ngộ với bạn cũ, người thân ở xa trong tuần này, có tổ chức tiệc tùng ăn uống hoặc đi du lịch cùng nhau.

Tuổi Mão

Tiền bạc đổ về túi đều đều nhờ Chính Tài hỗ trợ. Tiền thưởng của bạn đủ để biếu ông bà cha mẹ, đem lại niềm vui cho gia đình. Con cái cũng được hưởng lộc từ bản mệnh, bạn chính là thần Tài đầu năm của gia đình chứ không phải ai khác.

3 con giáp được Thần Tài xóa 'sổ hộ nghèo' vào đúng buổi tối ngày 24/6: Đây là thời điểm vạn sự thanh thông, trăm sự thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mão có vận may về tiền bạc, điều đó giúp bạn vô cùng phấn khởi. Nhưng bạn nên tránh xa những trò đỏ đen, bởi tính ham vui sẽ khiến bạn rỗng túi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

Đúng 0h khuya ngày 24/6: Ba con giáp gặp hung hoá cát, tài lộc lên hương, dễ có bạc tỷ trong tay, thăng hoa trong mọi mặt của cuộc sống.

Đúng 0h khuya ngày 24/6: Ba con giáp gặp hung hoá cát, tài lộc lên hương, dễ có bạc tỷ trong tay, thăng hoa trong mọi mặt của cuộc sống.

Thời điểm này, cát tinh nhập mệnh, thần tài ưu ái, thời cơ kéo đến, ba con giáp sau đây càng làm càng thành công, càng làm càng thu về nhiều tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 24/6 tu vi ngày 25/6 tu vi ngay 26/6

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy