3 con giáp được Thần Tài vẽ đường đi nước bước trong ngày Chủ nhật và thứ Hai, tài lộc hồng phát, giàu có nắm trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 06:50

Trong ngày Chủ nhật và thứ Hai (2/10, 3/10), những con giáp này sẽ vô cùng may mắn dễ dàng phát tài.

Tuổi Thân

Trong ngày Chủ nhật và thứ Hai, người tuổi Thân hãy sẵn sàng tinh thần để đón nhiều tin vui tài lộc. Con giáp này sẽ được tin tưởng giao nhiều trọng trách, cơ hội thể hiện bản thân đến đồng nghĩa với cơ hội kiếm tiền nhiều hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian này cũng chính là lúc Thần Tài xuất hiện, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho người tuổi Thân. Ví như được hưởng vía của Thần Tài, đương số kiếm được bộn tiền, hứa hẹn còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa. Với những ai đang ấp ủ những kế hoạch thì đây chính là thời điểm vàng để bạn biến ý tưởng thành sự thật, nhanh chóng thu tài lộc về nhà. 

3 con giáp được Thần Tài vẽ đường đi nước bước trong ngày Chủ nhật và thứ Hai, tài lộc hồng phát, giàu có nắm trong tầm tay - Ảnh 1
Trong ngày Chủ nhật và thứ Hai, người tuổi Thân hãy sẵn sàng tinh thần để đón nhiều tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi dự đoán, trong ngày Chủ nhật và thứ Hai là thời gian vượng phát với người tuổi Tỵ. Con giáp này có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên con giáp này sẽ có thời gian phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két.

Cứ thế mà làm giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp tuổi Tỵ. Đường tình duyên của Tỵ trong thời gian này cũng tốt đẹp hơn người. Người còn độc thân, vận đào hoa khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

3 con giáp được Thần Tài vẽ đường đi nước bước trong ngày Chủ nhật và thứ Hai, tài lộc hồng phát, giàu có nắm trong tầm tay - Ảnh 2
Theo tử vi dự đoán, trong ngày Chủ nhật và thứ Hai là thời gian vượng phát với người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Số trời đã định, vào ngày Chủ nhật và thứ Hai chính là thời điểm lộc lá vượng phát, Dần làm gì cũng hái ra tiền. Chẳng những trả sạch nợ nần, con giáp giàu sang này còn thăng tiến cực nhanh, số dư trong tài khoản ngân hàng được cộng thêm liên tục.

Tuổi Dần sẽ có vận trình tài lộc tươi sáng vô cùng, nhờ sự hào sảng, hòa đồng. Họ mở rộng được mối quan hệ xã hội, kết giao nhiều mối nhân duyên tốt. Những người bạn mới, đối tác mới sẽ mang đến nhiều cơ may tài vận, thậm chí còn trực tiếp dẫn lộc chảy về túi của con giáp này.

3 con giáp được Thần Tài vẽ đường đi nước bước trong ngày Chủ nhật và thứ Hai, tài lộc hồng phát, giàu có nắm trong tầm tay - Ảnh 3
Số trời đã định, vào ngày Chủ nhật và thứ Hai chính là thời điểm lộc lá vượng phát, Dần làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ ngày mai, 1/10/2022: Nhà có 3 con giáp này thu lộc dồn dập, đếm tiền đến hoa mắt, mua may bán đắt, niềm vui bất tận

Kể từ ngày mai, 1/10/2022: Nhà có 3 con giáp này thu lộc dồn dập, đếm tiền đến hoa mắt, mua may bán đắt, niềm vui bất tận

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày mai 1/10, vận mệnh 3 con giáp này vô cùng hài hòa, công danh thăng tiến rõ rệt, sự nghiệp vững chắc, thu về bạc tỷ.

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