3 con giáp được thần tài săn đón, ‘giàu sang chạm đỉnh’ trong 7 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch, tài lộc vượng phát bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 07:16

3 con giáp này hãy tranh thủ thời gian này để tìm cơ hội làm giàu nhé.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đại diện cho những người thông minh, nhanh nhẹn. Bản mệnh thường nhận được nhiều sự yêu mến bởi tính cách cởi mở, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Trong 7 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch, con giáp này thường dễ đạt thành công hơn khi hoạt động trong lĩnh vực có liên quan tới nghệ thuật, sáng tạo.

Tuổi Mão khá tham vọng và là người thường gặp may mắn trong cuộc sống. Con giáp này có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân là người bạn cũ. Dù không có nhiều cơ hội gặp gỡ song hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Người này sẽ giúp những chú Mèo đưa ra được quyết định đúng đắn hơn.

3 con giáp được thần tài săn đón, ‘giàu sang chạm đỉnh’ trong 7 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch, tài lộc vượng phát bất ngờ - Ảnh 1
Tuổi Mão khá tham vọng và là người thường gặp may mắn trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Tử vi học có nói, trong 7 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch, tuổi Tuất sẽ được thần may mắn chiếu cố, giàu sang vô đối. Vận may của tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng thành công, những việc tưởng chừng khó khăn lại vận hành trơn tru đến không ngờ. Cuối năm 2022 lại càng thăng hoa thịnh vượng hơn, chỉ cần phát huy hết khả năng của mình, ra sức xây dựng và phát triển sự nghiệp thì chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn.

Tuổi Thân

Dù phải bươn chải từ sớm, những ngày đầu lập nghiệp khốn khó trăm bề nhưng Thân chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Họ luôn tâm niệm, chỉ cần bản thân cố gắng, chăm chỉ thì ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, viên mãn. Nhờ không ngừng tìm tòi, sáng tạo, dám dấn thân nên Thân được trời Phật nâng đỡ, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền. Trong 7 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch, con giáp may mắn nhất này sẽ lội ngược dòng, ngày trước khốn khó bao nhiêu thì giờ đây họ càng an nhàn, sung sướng bấy nhiêu.

 

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Tuần mới (24/10 - 30/10), mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp tiền của xum xuê, bừng sáng hào quang, hốt vàng hốt bạc về đầy két

Tuần mới (24/10 - 30/10), mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp tiền của xum xuê, bừng sáng hào quang, hốt vàng hốt bạc về đầy két

Chúc mừng 3 con giáp phát tài tuần mới (24/10 - 30/10) khi được thần May Mắn che chở bạn cơ hội hốt vàng hốt bạc.

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Từ khóa:   con giáp tuổi tuất tuổi thân

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