3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, vận thế đột nhiên khởi sắc trong 3 ngày tới: Vàng chất đầy ba gian nhà, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 15/09/2023 02:25

Tử vi dự đoán, Phúc Lộc của 3 con giáp lên tới đỉnh điểm trong 3 ngày tới, túi tiền đầy ắp, bạc vàng đầy kho.

Tuổi Hợi

Ưu điểm của người tuổi Hợi làm chăm chỉ làm ăn. Họ luôn đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết vào công việc, có trách nhiệm cao với những gì mình làm. Tuy nhiên, thời gian vừa qua bản mệnh lại chưa thực sự bùng nổ vận may nên đường công danh sự nghiệp chỉ bình ổn chứ không có sự đột phá.

Trong 3 ngày tới, vận may sẽ kéo đến với những người tuổi Hợi. Sự chăm chỉ của họ sẽ sớm được đền đáp, nhận nhiều may mắn trong con đường sự nghiệp. Không chỉ vậy, con giáp này có khả năng gặp được quý nhân, được hỗ trợ trong công việc.

Thời gian tới đây, tuổi Hợi cần kiên quyết với những dự định của mình. Nếu như bản mệnh đã nhận 1 công việc, dự án nào đó thì hãy kiên quyết theo đuổi tới cùng thay vì bỏ cuộc giữa chừng. Khi con giáp này kiếm được nhiều tiền, họ dễ chi tiêu vô tội vạ, không biết cách kiểm soát tài chính. Vì thế dù được cát tinh chiếu mệnh, con giáp này cũng không nên chi tiêu quá tay để tránh “rỗng túi” và gặp khó khăn về tài chính.

3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, vận thế đột nhiên khởi sắc trong 3 ngày tới: Vàng chất đầy ba gian nhà, cầu được ước thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cũng là con giáp trải qua những thăng trầm, khó khăn, trở ngại về vấn đề công việc, tài chính thời gian trước đây.

Trong 3 ngày tới, vận quý nhân vượng phát, không chỉ sự nghiệp thăng tiến đi lên như diều gặp gió mà tài vận cũng đi lên nhanh chóng, tiền bạc rủng rỉnh, thu nhập dồi dào.

Đặc biệt trong thời gian này, người tuổi Thân sinh năm 1956 và 1968, 1992 là những con giáp may mắn nhất về tiền bạc, tài chính trong những người tuổi Thân.

3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, vận thế đột nhiên khởi sắc trong 3 ngày tới: Vàng chất đầy ba gian nhà, cầu được ước thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Siêng năng, trung thực và độc lập là những gì để nói về người tuổi Sửu. Trong 12 con giáp, trâu đại diện cho cả sức mạnh về thể chất lẫn tinh thần.

Người tuổi Sửu thông minh, sắc sảo nhưng không bao giờ kiêu ngạo, luôn khiêm tốn, chân thành. Dù ở trong hoàn cảnh nào, đối mặt với biết bao khó khăn, họ vẫn giữ được phẩm chất của riêng mình. Cũng vì những lý do này mà người tuổi Sửu thường nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nhiều người xung quanh.

Theo tử vi, trong 3 ngày tới, những người tuổi Sửu có khả năng cao sẽ được trọng dụng lại, đảm nhiệm những vị trí rất quan trọng. Đây có thể là cơ hội để con giáp này thực hiện một sự thay đổi lớn trong cuộc đời, hiện thực hoá tham vọng, hoài bão của mình.

3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, vận thế đột nhiên khởi sắc trong 3 ngày tới: Vàng chất đầy ba gian nhà, cầu được ước thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (14/9/2023): 3 con giáp tài lộc khởi sắc, đón cát tinh tương trợ, vượng phát bất ngờ

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (14/9/2023): 3 con giáp tài lộc khởi sắc, đón cát tinh tương trợ, vượng phát bất ngờ

Giai đoạn này vô cùng thuận lợi với 3 con giáp sau, thu hoạch kép cả về tiền bạc và tình duyên.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 15/9 tu vi ngay 16/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 23 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay