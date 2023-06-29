3 con giáp được Thần Tài ban vàng ban bạc, tài lộc tự động kéo đến sau 16h ngày hôm nay (29/6), bản mệnh làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 29/06/2023 06:25

Tử vi con giáp dự đoán, sau 16h ngày hôm nay (29/6), 3 con giáp dưới đây phát tài toàn diện, phúc lộc vây quanh, tiền chảy ào ào vào túi.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp phúc đức tràn trề, may mắn hơn người. Thuở độc thân được mẹ cha bảo bọc, đến khi kết hôn lại được bạn đời nuông chiều nên chẳng phải nếm trải vất vả bao giờ. Tuy nhiên, chính vì dễ dàng có được mọi thứ, cuộc sống quá bình yên nên Hợi không hề đề phòng người xấu, sống quá cảm tính mà bị lừa gạt cả tiền bạc lẫn tình cảm.

May mắn thay, nhờ bề trên nâng đỡ những kiếp nạn của Hợi sẽ nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho vận tốt theo chân. Sau 16h ngày hôm nay (29/6), mặc người khác chật vật Hợi vẫn cứ an nhàn hưởng phúc, hậu vận viên mãn không ai sánh bằng.

3 con giáp được Thần Tài ban vàng ban bạc, tài lộc tự động kéo đến sau 16h ngày hôm nay (29/6), bản mệnh làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất rất linh hoạt, "đa di năng" trong công việc và cuộc sống. Họ có thể xử lý mọi vấn đề rắc rối một cách dễ dàng với năng lực thích nghi của mình.

Sau 16h ngày hôm nay (29/6), tuổi Tuất sẽ là con giáp may mắn lớn, có tài lộc trời cho, dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Vì được thần tài ưu ái nên vận thế của họ càng vượng, công danh sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý nguyện.

Và nếu biết nắm chặt cơ hội, lập kế hoạch chi tiết cho các dự định, tập trung vào các công việc đang dang dở thì họ sẽ có được nguồn tài lộc vô cùng giàu có.

3 con giáp được Thần Tài ban vàng ban bạc, tài lộc tự động kéo đến sau 16h ngày hôm nay (29/6), bản mệnh làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sau 16h ngày hôm nay (29/6), người tuổi Tỵ lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tài vận của người tuổi Tỵ cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Tỵ có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Tỵ gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

3 con giáp được Thần Tài ban vàng ban bạc, tài lộc tự động kéo đến sau 16h ngày hôm nay (29/6), bản mệnh làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp có sự nghiệp tươi sáng, công thành danh toại, tài lộc vượng phát nên làm gì cũng được trải thảm đỏ, may mắn ngập tràn vào ngày 29-30/6

3 con giáp có sự nghiệp tươi sáng, công thành danh toại, tài lộc vượng phát nên làm gì cũng được trải thảm đỏ, may mắn ngập tràn vào ngày 29-30/6

Theo dự đoán, có 3 con giáp nhận phúc phần, có đường sự nghiệp hanh thông, làm ăn phát đạt, may mắn ngập tràn.

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