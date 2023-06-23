3 con giáp được Thần Phật nâng đỡ liên tiếp 4 ngày (24, 25, 26 và 27/6): Hút hết tài khí trong thiên hạ, tài chính ngày một khả quan, tiền chất như núi

Theo tử vi con giáp, Dậu là con giáp trời sinh bản tính hiền "như cục đất", lại chân chất nhân hậu, sống tình cảm vô cùng. Thấy người khác gặp khó khăn họ sẽ bứt rứt không yên, không giúp đỡ sẽ không chịu được. Thế nên, Dậu chiếm được cảm tình rất lớn từ những người xung quanh. Đặc biệt, trong sự nghiệp sẽ dễ gặp được quý nhân phù trợ, lúc khó khăn luôn có cao nhân xuất hiện, chỉ đường dẫn lối.

Liên tiếp 4 ngày (24, 25, 26 và 27/6), tài lộc của Dậu vô cùng thịnh vượng, đỏ chót như son. Thời điểm này, Dậu được cát tinh phù trợ, tình tiền viên mãn. Không chỉ mang đến phúc khí cho bản thân, mà còn mang lại may mắn cho người khác.

Người tuổi Dần trong thời điểm này sẽ gặp gỡ giao hảo đối tác không ít nên sẽ có nhiều bữa chiêu đãi, ăn tối bận rộn. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và nắm bắt cơ hội, chớ để người khác chớp lấy khiến bản mệnh vô tình bị hụt hẫng.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần sắp xếp, cân đối lại quỹ thời gian của chính mình, tránh chểnh mảng gia đình và các công việc được giao.

Tuổi Dần liên tiếp 4 ngày (24, 25, 26 và 27/6) dễ nảy sinh tình cảm hoặc có thêm cơ hội gặp gỡ người khác phái, tuy nhiên lại dễ phạm phải đào hoa sát. Cuối cùng cũng cần lưu ý các khoản chi có thể tăng cao do đào hoa phá, dẫn đến áp lực kinh tế.

Lời khuyên cho tuổi Dần trong những ngày này là tránh những khoản chi tiêu hoang phí từ chính nhu cầu không đáng có của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ vô cùng chăm chỉ không khôn lanh nhưng nhờ có sự chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Người tuổi Ngọ không quản ngại vất vả, cũng không ngại dấn thân nên dù chậm nhưng chắc, Ngọ vẫn đang từng ngày khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc.

Tử vi liên tiếp 4 ngày (24, 25, 26 và 27/6), Ngọ có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Trong thời điểm này, con đường kiếm tiền của Ngọ sẽ nở rộ hơn bao giờ hết, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn. Ngọ dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Nói cách khác, tuổi Ngọ chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội là có thể phát tài, phát lộc.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.