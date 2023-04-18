3 con giáp được Thần Phật che chở, phúc lộc sâu dày, vào 13h ngày 19/4: Trúng số độc đắc, tiền đổ về tài khoản ầm ầm, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 18/04/2023 17:30

Bắt đầu từ khung giờ này, vận trình của 3 con giáp sẽ thuận buồm xuôi gió, các vì sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, Thần Tài phù hộ cho họ.

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân ái và giàu lòng trắc ẩn. Họ dễ hòa đồng, đến với mọi người bằng tấm lòng chân thành, không chút lợi dụng. Cũng bởi vậy, người tuổi này thường đi đến đâu cũng dễ nhận được sự quý mến, tôn trọng.

3 con giáp được Thần Phật che chở, phúc lộc sâu dày, vào 13h ngày 19/4: Trúng số độc đắc, tiền đổ về tài khoản ầm ầm, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Hợi chăm làm việc thiện, thường có phúc báo lớn. Trong công việc, họ là người không thích dựa dẫm, ỷ lại vào ai, luôn âm thầm giải quyết vấn đề, không than phiền trách móc. Trong cuộc sống, họ bao dung và nhân hậu, sẵn sàng tha thứ, cảm thông với người khác. Những người như vậy đi tới đâu, làm việc gì cũng có thể gặp nhiều may mắn.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần đều có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn nỗ lực và cố gắng nhiều lần hơn người khác để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dần có nhiều tham vọng, họ sẵn sàng đối mặt với thử thách, thậm chí đánh đổi những mất mát để đạt được mục tiêu. 

3 con giáp được Thần Phật che chở, phúc lộc sâu dày, vào 13h ngày 19/4: Trúng số độc đắc, tiền đổ về tài khoản ầm ầm, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các bạn tuổi Dần sẽ có vận trình thuận buồm xuôi gió từ thời điểm này, gây ấn tượng với nhiều người vì không còn là người nhát gan như trước nữa. Bạn mạnh mẽ, bạn tự tin, bạn không sợ hãi. Cụ thể từ giai đoạn này, mọi khó khăn sẽ được giải quyết, sự nghiệp và tài vận sẽ có chuyển biến tích cực. Tuy rằng trước mặt không dồi dào như mong đợi, nhưng tuổi Dần cũng tìm kiếm được cơ hội tốt để làm giàu.

Tuổi Mùi

Từ thời điểm này, công việc, sự nghiệp thuận lợi nhờ Tam Hội nâng đỡ. Ai làm nghề buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày thứ bảy thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Những người đang tìm việc sẽ được người quen giúp đỡ, thời gian tới bạn sẽ nhận được thêm công việc mới.

3 con giáp được Thần Phật che chở, phúc lộc sâu dày, vào 13h ngày 19/4: Trúng số độc đắc, tiền đổ về tài khoản ầm ầm, vạn sự hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh làm việc cầu tiến, thông minh, khéo léo, biết cách giao tiếp nên mọi việc không quá khó khăn. Nhưng tốt nhất vẫn nên đi đường thẳng, chớ ngang tắt hay mánh khóe thì sẽ tự mình hại thân.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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