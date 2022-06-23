3 con giáp được thần may mắn 'đỡ đầu', từ ngày 23-30/6 làm gì cũng thuận lợi, 'tiền đầy túi, tình đầy tim', hầu bao rủng rỉnh, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 15:50

3 con giáp dưới đây thay nhau nhận lộc của thần may mắn.

Tuổi Dần

Tử vi từ ngày 23-30/6 cho biết, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần tiến triển khá tốt đẹp. Con giáp này làm việc có trách nhiệm, hăng hái, phấn chấn và cẩn trọng. Bản mệnh luôn chuẩn bị đầy đủ thông tin, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào và lên kế hoạch rõ ràng cho mọi nhiệm vụ. Bởi vậy, công việc của bạn dễ dàng thăng tiến, “lên chức” không ngừng.

Đặc biệt, Dần sẽ kí được không chỉ một mà một vài chiếc “hợp đồng béo bở” vào thứ Năm này. Tất cả là nhờ vào sự khôn khéo, thông minh trong giao tiếp lẫn năng lực của con giáp này. Đây chính là thời điểm trọng tâm của sự nghiệp, người tuổi Dần hãy tập trung hết mình để sau này không phải hối tiếc về điều gì nhé.

3 con giáp được thần may mắn 'đỡ đầu', từ ngày 23-30/6 làm gì cũng thuận lợi, 'tiền đầy túi, tình đầy tim', hầu bao rủng rỉnh, nhà xe chờ sẵn - Ảnh 1
Tử vi từ ngày 23-30/6 cho biết, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần tiến triển khá tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ làm “bá chủ” trong sự nghiệp của mình từ ngày 23-30/6. Cụ thể, bạn sẽ nắm rõ tình hình công việc trong tay, biết điều phối và phân bổ thời gian cho mọi thứ một cách phù hợp. Chính sự thông minh và nhanh nhẹn đã giúp bản mệnh đạt được nhiều thành tựu to lớn chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người nhìn vào sự nghiệp rực rỡ của bạn sẽ phải “phát hờn” đấy.

Bên cạnh đó, Sửu nên tính đến chuyện phát triển sự nghiệp đi là vừa. Vì làm việc tốt nên bạn được tăng lương cũng là lẽ dĩ nhiên. Thời gian này, vốn liếng lẫn tinh thần bạn đang trong tư thế ổn định, vì vậy hãy tận dụng mà mạnh dạn bước thêm một vài bước nữa. Bản lĩnh cộng với tài năng vốn có sẽ giúp con giáp này thành công đúng nghĩa như câu nói “Có chí làm quan, có gan làm giàu” ấy.

Tuổi Mão

Tử vi từ ngày 23-30/6 cho biết, thần may mắn đang đứng về phía bạn, chẳng những công danh vượng phát mà cả tài lộc cũng sung túc. Việc kiếm tiền của bạn trở nên dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Mão giỏi kiếm tiền nhưng nhiều lúc lại chi tiêu dè dặt quá mức. Bạn hãy yêu thương bản thân hơn nữa bằng cách sử dụng những đồng tiền chân chính do mình làm ra mà mua sắm thứ gì đấy tốt đẹp để “thưởng nóng” cho chính sự nỗ lực của bản thân đi nào.

Ngoài ra, Mão sẽ nhận được nhiều bổng lộc hoặc tin vui về tài chính nói chung. Lúc ấy, con giáp này sẽ “lâm” vào cảnh tiền đếm mỏi tay, rủng rỉnh tiền bạc cũng là lúc bản mệnh “mơ” về nhiều dự định mà trước giờ bản thân còn e dè. Không sao, “dùng tiền để sinh tiền” là điều nên làm nhưng đừng quên cách làm như thế nào để chắc chắn và ổn định đấy nhé!

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi 10 ngày tới (23/6 - 2/7), 'quyết chí ắt làm nên', 3 con giáp may mắn sở hữu tài lộc vượng phát, quý nhân giúp đỡ gặt hái thành công lớn, sự nghiệp có nhiều cơ hội phát triển, không lên chức thì cũng tăng lương

Tử vi 10 ngày tới (23/6 - 2/7), 'quyết chí ắt làm nên', 3 con giáp may mắn sở hữu tài lộc vượng phát, quý nhân giúp đỡ gặt hái thành công lớn, sự nghiệp có nhiều cơ hội phát triển, không lên chức thì cũng tăng lương

Tử vi 12 con giáp cho biết, có tới 3 con giáp may mắn sở hữu tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, bất kể làm gì cũng được quý nhân che chở giúp đỡ, vận trình thuận lợi trong vòng 10 ngày tới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi sửu tuổi mão

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 20 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 55 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 10 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026