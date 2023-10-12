3 con giáp được Thái m soi sáng chúc phúc trong ngày 12/10 và 13/10: Vượt chông gai mang về phú quý, khai thông vận mệnh, hốt núi tiền, thu sông bạc

Tâm linh - Tử vi 12/10/2023 06:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây nhận nhiều hỷ sự, chẳng mấy chốc giàu sang trong ngày 12/10 và 13/10.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu rất được yêu quý vì tính cách dễ mễn, gần gũi với mọi người. Họ cũng là người hướng ngoại, rất cởi mở, nói nhiều, thích nói chuyện và cũng khéo léo, ngọt ngào trong giao tiếp.

Họ là người sôi nổi và thích can thiệp vào nhiều chuyện. Con giáp tuổi Dậu cũng rất thông minh, rất giỏi duy trì mối quan hệ cá nhân và có thể nổi tiếng khắp nơi.

Tính cách này của con giáp tuổi Dậu chắc chắn sẽ mang lại may mắn cho họ. Vì gặp được rất nhiều bạn bè thân thiết, đây cũng chính là các quý nhân sẵn sàng giúp đỡ họ trong sự nghiệp và cuộc sống.

Trong ngày 12/10 và 13/10 người tuổi Dậu sẽ có quý nhân phù trợ, được sao may mắn chiếu mệnh, công việc suôn sẻ, thành tích vượt trội, có cơ hội thăng quan tiến chức, tài lộc hanh thông.

3 con giáp được Thái m soi sáng chúc phúc trong ngày 12/10 và 13/10: Vượt chông gai mang về phú quý, khai thông vận mệnh, hốt núi tiền, thu sông bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp sống trung thực, làm gì cũng phấn đấu hết mình để thay đổi cuộc sống. Đây là con giáp yêu bản thân nhưng vẫn dám hy sinh mình để vun vén cho gia đình. Người tuổi Tuất vì tính cách kiên nhẫn, cần cù nên dễ thành công trong cuộc sống.

Ngày 12/10 và 13/10 đem đến nhiều cơ hội làm giàu cho tuổi Tuất. Những thử thách, khó khăn đã qua sẽ được đền đáp bằng tài lộc và may mắn đang tới. Trong thời điểm này, tuổi Tuất được quý nhân giúp đỡ không ngừng, tiền bạc về túi không ngớt. Cuộc sống cuối năm có thể chạm đến đỉnh điểm giàu có sung túc.

3 con giáp được Thái m soi sáng chúc phúc trong ngày 12/10 và 13/10: Vượt chông gai mang về phú quý, khai thông vận mệnh, hốt núi tiền, thu sông bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mang tính cách bộc trực, dứt khoát và thẳng thắn. Họ thuộc tuýp người hướng nội, ít nói, ít bày tỏ cảm xúc của bản thân. Trong công việc, họ rất chăm chỉ, nhiệt tình và tràn đầy nhiệt huyết. Cũng bởi vậy mà họ thường được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên trọng dụng. Người tuổi Dần được dự đoán sẽ đạt được thành tựu to lớn trong công việc.

Trong ngày 12/10 và 13/10, con giáp tuổi Dần được dự đoán gặp nhiều chuyện vui, tài lộc vượng phát. Người tuổi này làm công ăn lương thì tài lộc hanh thông, phúc khí tràn đầy. Họ sớm có cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận nhiều dự án mới. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng ký được nhiều hợp đồng có giá trị. Họ tìm được nguồn hàng tốt lại gặp được đối tác làm ăn uy tín nên mọi chuyện đều xuôi thuận, doanh thu tăng lên nhanh chóng.

3 con giáp được Thái m soi sáng chúc phúc trong ngày 12/10 và 13/10: Vượt chông gai mang về phú quý, khai thông vận mệnh, hốt núi tiền, thu sông bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài hiển linh vào đúng 2 giờ khuya ngày 12/10: Ngủ dậy thành tỷ phú, thu về vô số tài lộc, vạn sự cát tường, bạc vàng rủng rỉnh

Thần Tài hiển linh vào đúng 2 giờ khuya ngày 12/10: Ngủ dậy thành tỷ phú, thu về vô số tài lộc, vạn sự cát tường, bạc vàng rủng rỉnh

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây xài mãi chả hết tiền, đắc tài đắc lộc vào đúng 2 giờ sáng ngày 12/10.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 12/10 tu vi ngay 13/10 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 29 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 16 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương