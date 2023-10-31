3 con giáp được Tam Hợp che chở vào đúng 11 giờ trưa ngày 31/10: Tiền tiêu hoài không hết, hưng thịnh phát tài, sớm thành đại gia

Tử vi cho biết con giáp tuổi Dậu chính là con giáp được đánh giá cao bởi sự thông minh, mưu trí và con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi Dậu cực kỳ nhạy bén nên họ thường thành công ở các lĩnh vực đòi hỏi sự tính toán chính xác hoặc kinh doanh.

Người tuổi Dậu sắp đón được một làn sóng siêu may mắn vào đúng 11 giờ trưa ngày 31/10. Trong thời gian tới sao may mắn chiếu mệnh, công việc của người tuổi Dậu ngày càng phát đạt, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Điều này song hành với tài lộc dồi dào, dòng tiền ổn định. Bước sang thời điểm này, cuộc sống của người tuổi Dậu càng thêm phần viên mãn.

Những người tuổi Dậu dù ở bất kỳ môi trường nào, làm việc hay kinh doanh, người tuổi Dậu đều nỗ lực, chăm chỉ, có thể đạt được kết quả tích cực.

Không những gặp may trong công việc, làm gì cũng suôn sẻ, người tuổi Dậu còn có tin vui trong các mối quan hệ, hứa hẹn bước tiến bất ngờ trong tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ chính là một người hiền lành, khôn khéo, biết đối nhanh xử thế. Không những thế, con giáp này còn bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình. Những người tuổi Ngọ chỉ cần chăm chỉ làm việc thì mọi việc sẽ vô cùng thuận lợi

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Ngọ bị sao xấu chiếu mệnh, các mối quan hệ không được suôn sẻ. May mắn thay, con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp.

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 31/10, người tuổi Ngọ có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi Ngọ nêu như đang làm kinh doanh trước đó từng chật vật, khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn.

Một số người sẽ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh trong khi một số người khác nhận cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Người tuổi Ngọ sẽ có thể kiếm lời sau thời gian thua lỗ trước đó. Do đó, con giáp này cần giữ tâm trạng thỏa mái để thăng tiến trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là con giáp may mắn vào đúng 11 giờ trưa ngày 31/10 do bạn biết phát huy các thế mạnh của mình đúng lúc đúng chỗ, nhờ vậy mà bạn có thể nhận được sự khâm phục của mọi người xung quanh. Thậm chí cấp trên cũng phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa.

Tuy nhiên, đừng vì thành công nhất thời mà thành ra hài lòng với thực tại. Bạn sẽ còn có thể tiến xa hơn được nữa, vì thế chớ nên ngủ quên trên chiến thắng, tạo cơ hội để người khác vượt qua mình.

Những thành tích xuất sắc trong công việc cũng giúp bạn trở nên nổi bật hơn trong mắt người khác giới. Có một vài người có thể chủ động bắt chuyện với bạn trong thời điểm này. Liệu bạn có thiện cảm với một người nào đó hay không? Hãy thử trò chuyện xem sao nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.