3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh từ ngày 22/6 đến ngày 27/6: Giàu lên chóng mặt, tài vận lên hương, kiếm tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 21/06/2023 11:31

Tử vi con giáp dự đoán, từ ngày 22/6 đến ngày 27/6 này, 3 con giáp dưới đây nhận điềm báo thăng tiến trong công việc, hậu vận cực tốt, vơ hết tiền thiên hạ.

Tuổi Dậu

Tài chính của Dậu từ ngày 22/6 đến ngày 27/6 có những chuyển biến tích cực. Bản mệnh có khả năng kiếm tiền về đầy túi, khiến chính Dậu và mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên.

Người làm công ăn lương sẽ có thành tích tốt trong công việc, là yếu tố khiến cấp trên liên tục dành cho Dậu những khoản thưởng nóng, giá trị cực khủng. Một số người còn chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, khiến cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Nếu có khoản tiền dư dả, Dậu có thể suy nghĩ đến việc đầu tư vào những lĩnh vực mới. Dậu nên tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm, đáng tin cậy đi trước. Như vậy thì Dậu sẽ có được những quyết định đúng đắn hơn, hạn chế nguy cơ tốn tiền hao của.

Người làm ăn kinh doanh nhờ mối quan hệ rộng rãi mà bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu những mối đầu tư hứa hẹn. Dưới sự chỉ dẫn của quý nhân, Dậu hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận bước đầu.

3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh từ ngày 22/6 đến ngày 27/6: Giàu lên chóng mặt, tài vận lên hương, kiếm tiền bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân có tấm lòng ấm áp. Nếu gặp ai đó khó khăn họ sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ. Ông Trời rất công bằng, sự tốt bụng của Thân giúp con giáp này nhận về nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống từ ngày 22/6 đến ngày 27/6.

Có thể nói chính Thân tự tạo phúc phần cho mình. Cuộc sống của họ vì vậy ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đặc biệt, người tuổi Thân có tầm nhìn xa và có thể đưa ra những quyết định chính xác.

Vì vậy, họ dễ tạo ra sự khác biệt trong sự nghiệp và đạt được danh vọng, tài lộc. Nhờ có sự nghiệp tốt nên của cải với Thân không thiếu.

Tuy nhiên, do tích lũy được khối tài sản lớn, tuổi Thân cũng dễ trở thành mục tiêu ghen ghét của những kẻ tiểu nhân, nên họ cần hết sức thận trọng, tránh rơi vào những rắc rối, mất tiền lại mệt người.

3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh từ ngày 22/6 đến ngày 27/6: Giàu lên chóng mặt, tài vận lên hương, kiếm tiền bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chúc mừng tuổi Tỵ là con giáp phát tài từ ngày 22/6 đến ngày 27/6. Bởi vận trình tài lộc trong những ngày này khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều gặt hái được thành quả như ý muốn.

Nếu bản mệnh có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay ngay lập tức, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Lúc này, bạn có cơ hội gặp được quý nhân, dù vướng phải khó khăn cũng sẽ được giúp đỡ biến nguy thành cơ, khiến đồng tiền chảy ào ào vào trong túi.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện nhiều vấn đề nhưng con giáp này luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau.

Tuổi Tỵ ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, đạt được sự tin tưởng của cấp trên, cơ hội thăng chức, tăng lương không còn xa nữa.

3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh từ ngày 22/6 đến ngày 27/6: Giàu lên chóng mặt, tài vận lên hương, kiếm tiền bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài và Quý Nhân tề tựu vào đúng 16h55 thứ Tư 21/6/2023, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, trúng độc đắc bất ngờ, tiền về khôn xiết, tài lộc hanh thông đủ đường

Thần Tài và Quý Nhân tề tựu vào đúng 16h55 thứ Tư 21/6/2023, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, trúng độc đắc bất ngờ, tiền về khôn xiết, tài lộc hanh thông đủ đường

Tử vi thứ Tư 21/06/2023 lộc lá đổ về ngày càng nhiều, thần tài quý nhân kề bên hỗ trợ giúp 3 con giáp có đường tài lộc hanh thông, rộng mở vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 22/6 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 59 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 59 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy