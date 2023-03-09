3 con giáp được quý nhân ghé thăm, tin vui đến cửa vào đúng 1h khuya ngày 10/3: Trong nhà đầy Lộc, trong túi đầy tiền, thu về không ít tài sản, mọi chuyện thuận theo ý muốn

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 17:30

Những con giáp sau luôn luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ. Chỉ cần là việc của bản thân thì 3 con giáp này sẽ toàn tâm toàn lực, dốc sức cho công việc, do đó không bao giờ phải lo thiếu tiền.

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thường có ngoại hình nổi bật, khéo ăn khéo nói. Họ có tài năng, biết nhìn xa trông rộng. Đa phần con giáp này thường nhân hậu, luôn sẵn sàn giúp đỡ mọi người, coi trọng nghĩa khinh tài.

Một ưu điểm nữa là con giáp này thông minh, tài năng nhưng không kiêu ngạo. Họ có khả năng phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thường có ngoại hình nổi bật, khéo ăn khéo nói. Khi đối mặt với khó khăn, con giáp này luôn giữ được sự bình tĩnh, trạng thái tích cực chứ không quá lo lắng và phiền muộn. Đây cũng là bí quyết giúp họ sớm vượt qua khó khăn, thử thách.

3 con giáp được quý nhân ghé thăm, tin vui đến cửa vào đúng 1h khuya ngày 10/3: Trong nhà đầy Lộc, trong túi đầy tiền, thu về không ít tài sản, mọi chuyện thuận theo ý muốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời điểm sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Công việc của họ ngày càng suôn sẻ, trôi chảy. Trong thời gian tới, người tuổi Mùi có thể thay đổi công việc. Cơ hội và thách thức đi liền với nhau.

Do đó, họ cần chuẩn bị tâm lý. Làm việc với tâm thế cởi mở, ham học hỏi, họ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Tuổi Dậu

Tử vi thời điểm này cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Dậu có dấu hiệu tích cực. Song bạn đừng nên vì thế mà thành ra chủ quan, lơ là, thậm chí kiêu ngạo, không tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu bạn tự đặt cái tôi của mình lên quá cao thì sẽ rất dễ đẩy bạn vào tình cảnh bị cô lập.

Tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Bên cạnh khoản tiền có được do công sức lao động, bạn có thể nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Thậm chí có người nhận được tiền ủng hộ để phát triển lớn mạnh hơn nữa.

3 con giáp được quý nhân ghé thăm, tin vui đến cửa vào đúng 1h khuya ngày 10/3: Trong nhà đầy Lộc, trong túi đầy tiền, thu về không ít tài sản, mọi chuyện thuận theo ý muốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu, công sức của bạn sẽ chẳng bao giờ là uổng phí. Vì thế, bạn chớ nên ngại những vất vả, gian khổ nhất thời, kể cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi.

Chuyện tình cảm có khởi sắc đáng mừng, bạn có thể nhận được lời bày tỏ của một người nào đó. Nếu bạn cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy tạo cơ hội để đôi bên kéo gần khoảng cách. Có thể đó chính là người mà bạn đã chờ đợi suốt bấy lâu thì sao?

Tuổi Thìn

Ngũ hành tương sinh cho thấy những dấu hiệu tích cực trên phương diện tình duyên của người tuổi Thìn. Hôm nay, người độc thân có thể gặp được một vài đối tượng triển vọng do bạn bè hoặc người thân giới thiệu.

3 con giáp được quý nhân ghé thăm, tin vui đến cửa vào đúng 1h khuya ngày 10/3: Trong nhà đầy Lộc, trong túi đầy tiền, thu về không ít tài sản, mọi chuyện thuận theo ý muốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong một ngày vui như thế này, bạn nên mở lòng và nói chuyện với mọi người xung quanh. Hãy cứ tự tin thể hiện chính bản thân mình, bạn sẽ khiến người khác cảm thấy ấn tượng và yêu mến. Đừng sống mãi trong thế giới riêng.

Chính Ấn chiếu rọi, con giáp may mắn vào thời điểm này cũng có thể sắp xếp thời gian để lên kế hoạch để thực hiện các mục tiêu tương lai của mình. Hãy căn cứ vào năng lực của bản thân để đưa ra những hướng đi chính xác, bạn sẽ dần bước tới đỉnh cao.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

3 con giáp được Nam Tào mở rộng công danh vào 2 ngày 10, 11/3:  Được Thần Phật phù hộ che chở, gặp xui xẻo hóa bình an, nhận lấy nhiều điều tốt đẹp, tài lộc hanh thông

3 con giáp được Nam Tào mở rộng công danh vào 2 ngày 10, 11/3:  Được Thần Phật phù hộ che chở, gặp xui xẻo hóa bình an, nhận lấy nhiều điều tốt đẹp, tài lộc hanh thông

Hai ngày này là thời điểm bắt đầu cho cuộc sống với phúc khí dồi dào, vận khí hanh thông, may mắn tràn trề, tiền vàng, của cải chất đầy trong kho của 3 con giáp sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 10/3 tử vi tu vi ngay 10/3

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 27 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 49 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 53 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều