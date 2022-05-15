3 con giáp được “quốc ấn” phù hộ. Ngày mùng rằm tháng 4 phát tài phát lộc, tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 15/05/2022 10:12

Bạn có tên trong danh sách 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền bạc rủng rỉnh vào ngày rằm tháng 4 này.

Tuổi Hổ

Con hổ là cung hoàng đạo tương đối giàu có, tổng thể tài lộc trong giai đoạn đầu không được tốt cho lắm, cuộc sống có phần lận đận, nhưng cung Lục Sát chính thức được sao may mắn “quốc ấn” phù hộ, Ngày mùng rằm tháng 4, tài lộc hưng phấn, tiền tài vào nhà, thăng quan tiến chức, phúc khí đến cửa, dù là công việc hay kinh doanh đều suôn sẻ. Thay đổi hoàn cảnh đã phiền phức, có chuyện vui lớn thì tài lộc lên cao, có nhiều sự kiện vui vẻ, giàu sang phú quý. Ngoài ra, người tuổi Dần sẽ có sự nghiệp suôn sẻ trong tháng tới, tiền nào của nấy, tiền vào nhà ngày vượng phát. Muốn gì được nấy, tài lộc tăng vọt.

3 con giáp được “quốc ấn” phù hộ. Ngày mùng rằm tháng 4 phát tài phát lộc, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 1
Con hổ là cung hoàng đạo tương đối giàu có. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Rồng

Những người cầm tinh con rồng gần đây có phúc khí “ngồi kề vai sát vai”, sự nghiệp hanh thông, có cách giải quyết vấn đề khó khăn, có khả năng được thăng chức, tăng lương. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thể hiện tốt. Bắt đầu từ Ngày mùng rằm tháng 4, những con giáp này sẽ vượng phát tài lộc, cộng với tài năng của bản thân, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. So với những người khác, họ kiếm tiền dễ dàng, có lẽ vì họ kiếm được nhiều tiền trong khi vừa làm vừa chơi, nên họ thường bị người khác ghen tị.

Tuổi Lợn

Về tài lộc, các bạn cầm tinh con lợn bị sao hung tinh chiếu mệnh một thời gian trước nên gặp nhiều xui xẻo, tiền vào của cải chính làNgày mùng rằm tháng 4, tài lộc dần rủng rỉnh. Đón lấy vận may thì tiền tiết kiệm không ngừng tăng lên, vận may vượng phát, vạn sự như ý. Mặt khác, những người cầm tinh con lợn còn khôn ngoan hơn trong công việc, dù có chuyện thỉnh thoảng xảy ra nhưng cũng có thể giải quyết rất ổn thỏa! Trong tương lai, gia đình sẽ kiếm được nhiều tiền, đường tài lộc hanh thông.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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