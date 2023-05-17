3 con giáp được Phật Bà ban phúc vào 18h ngày 18/5: Sự nghiệp phát triển, may mắn kéo về, vạn sự thuận lợi, tỷ sự như ý

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 13:45

Đây cũng là thời gian công việc của 3 con giáp sẽ diễn ra thuận lợi, điều kiện kinh tế vững chắc, cơm no áo ấm đầy đủ.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường sống nội tâm. Họ không giỏi ăn nói, không giỏi thể hiện và thường có thói quen im lặng. Thông thường người tuổi Dần sống lý trí và có suy nghĩ trưởng thành. Họ là những người ham học hỏi, có trình độ học vấn cao. Chính vì vậy mà họ thích im lặng, kiệm lời.

Trong công việc, Dần thường âm thầm làm mọi việc, đúc rút kinh nghiệm và bài học trong cuộc sống. Dần cũng có khát vọng rất cao cả, có tiềm năng trở thành những trưởng phòng tài giỏi, những người chủ lớn. Mặc dù là kiểu người hướng nội, ít nói nhưng chòm sao này vẫn có khả năng lãnh đạo. Họ không những hiểu ý người khác mà còn biết dẫn dắt họ, thuyết phục họ làm theo ý mình. Vào những ngày này Dần giỏi giang nhưng tích lũy đủ kinh nghiệm họ chắc chắn sẽ thành danh.

3 con giáp được Phật Bà ban phúc vào 18h ngày 18/5: Sự nghiệp phát triển, may mắn kéo về, vạn sự thuận lợi, tỷ sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lơi, luôn sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Những người tuổi Ngọ thường có vẻ bề ngoài vô tâm nhưng bên trong rất sâu sắc, thấu tình đạt lý và sống tình cảm. Người tuổi Ngọ không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, họ thường dùng hành động để chứng minh những điều mình cho là đúng. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

3 con giáp được Phật Bà ban phúc vào 18h ngày 18/5: Sự nghiệp phát triển, may mắn kéo về, vạn sự thuận lợi, tỷ sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ nhận được cơ hội tốt để tiến thân. Thời điểm này, người tuổi Ngọ càng xông xáo và chủ động sẽ càng nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Dưới sự phù trợ của cát tinh, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách. Những người tuổi Ngọ đang làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt. Bản mệnh nên lựa thời cơ để tìm dự án đầu tư phù hợp.

Tuổi Sửu

Phương diện sự nghiệp của tuổi Sửu không có gì phải lo lắng khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện sẽ rất có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên, công việc sẽ khá nhiều và bạn nên chú ý sức khoẻ để bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất.

3 con giáp được Phật Bà ban phúc vào 18h ngày 18/5: Sự nghiệp phát triển, may mắn kéo về, vạn sự thuận lợi, tỷ sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc vượng vào những ngày này. Nếu nắm chắc cơ hội, vận tài chính khá ổn và bạn cũng để ra được một khoản ngân sách để có thể mua sắm theo ý muốn. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một khoản thu bất ngờ và đây cũng là động lực để bạn phấn đấu hơn trong công việc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Vào 16h ngày 18/5, Thần Tài soi sáng công danh, 3 con giáp đón nhận lộc quý nhân, có người đưa đường chỉ lối làm ăn dễ vượng phát

Vào 16h ngày 18/5, Thần Tài soi sáng công danh, 3 con giáp đón nhận lộc quý nhân, có người đưa đường chỉ lối làm ăn dễ vượng phát

Công việc làm ăn, kinh doanh của những con giáp sau sẽ ngày càng thuận lợi, dễ dàng, với nhiều thành công lớn ở phía trước. Chỉ cần 3 con giáp may mắn này chăm chỉ buôn bán, chí hướng rõ ràng thì chắc rằng cuộc sống giàu sang, dư dả sẽ còn ở không xa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 18/5 tử vi 12 con giáp ngày 18/5 bói vui 18/5

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 57 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả