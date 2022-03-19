3 con giáp được nhận vàng từ thần Tài, hoan hỉ mà tận hưởng, may mắn liên tục tìm về từ ngày 20/3/2022

Tử vi tuổi Ngọ kể từ ngày 20/3 trở đi được dự đoán sẽ thành công may mắn trong mọi việc, đặc biệt đây sẽ là con giáp nhận được vàng từ thần Tài. Nhờ gặp được cục diện “Quan Ấn Tương sinh, Tam Hợp quý nhân, quan tinh hợp thân” nên sẽ có cơ hội được quý nhân nâng đỡ, họ phát huy được hết khả năng, tài năng, tài hoa của bản thân, đón nhận vô số cơ hội may mắn cũng như thăng tiến vũ bão trong công việc và thu nhập.

Họ có vận số vượng phát, vận thế hanh thông, những vận rủi trước đây và những rắc rối họ gặp phải nay sẽ được giải quyết êm đẹp với phúc khí, vận trình tích cực, có hy vọng đạt đến đỉnh cao mới, thu hoạch được của cải bậc nhất, sống cuộc sống cơm áo không lo, sung sướng không tiếc tiền bạc.

Tử vi kể từ ngày 20/3 trở đi của tuổi Mùi được dự sẽ có chính tài chủ sự, chính quan đắc địa, tài tính sinh quan nên tài vận vô cùng dồi dào. Do có vận quý nhân hưng phát nên họ có được cơ hội thăng tiến được đề bạt lên vị trí công việc với quyền lực và thu nhập cao hơn rất nhiều. Không chỉ phát về tài vận mà còn rất thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp, thời gian tới tuổi Mùi sẽ cầu danh đắc danh, cầu tài được tài, công thành danh toại.

Tuổi Mùi sẽ sinh khí thịnh, quý nhân che chở, tài lộc hanh thông, sự chân thành, chăm chỉ của bạn có thể gây ấn tượng với quý nhân xung quanh, quý nhân phù trợ, gặt hái được nhiều thành công.

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Tuổi Sửu

Tử vi kể từ ngày 20/3 trở đi của tuổi Sửu được dự đoán có có tài quan tương sinh, họ nắm bắt cơ hội để làm việc chăm chỉ, thu được nhiều tài sản hơn và tin vui liên tục tìm về. Thời gian tới, tuổi Sửu sẽ được vận khí hanh thông, áp lực không quá lớn, nơi làm việc ngày càng suôn sẻ, thuận lợi luôn đi đầu, nhân duyên thuận lợi, hanh thông, hạnh phúc nối tiếp nhau và mưu cầu giàu sang, con đường suôn sẻ hơn và cuộc sống không còn nghèo khó.

Tuổi Sửu sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, không chỉ giàu có viên mãn mà đời sống tinh thần cũng đủ đầy hạnh phúc khiến ai cũng ghen tị.

Ảnh minh họa

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo