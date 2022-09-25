3 con giáp được dự đoán MAY MẮN BẬC NHẤT đầu tháng 10 âm lịch, cất cánh thành Phượng Hoàng Khổng Tước

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 02:33

Đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này cất cánh tài lộc may mắn hơn người.

Tuổi Mão

Đầu tháng 10 âm lịch nhờ tam hội trợ giúp, tuổi Mão chưa từng có thời gian nào thuận lợi đến thế. Thần may mắn ở bên con giáp này, vì vậy bản mệnh nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ.

Ngoài ra, tuổi Mão còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người con giáp này quen biết từ trước. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bản mệnh sẽ biết mình nên làm những gì trong tương lai.

Tuy nhiên, dù công việc bận rộn đến mấy, con giáp này cũng không nên làm việc quá sức. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, hăng hái bắt đầu ngày mới.

3 con giáp được dự đoán MAY MẮN BẬC NHẤT đầu tháng 10 âm lịch, cất cánh thành Phượng Hoàng Khổng Tước - Ảnh 1

Đầu tháng 10 âm lịch nhờ tam hội trợ giúp, tuổi Mão chưa từng có thời gian nào thuận lợi đến thế.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người sinh năm Thân tính tình cởi mở, lạc quan, thích kết bạn với mọi người. Trong công việc, họ là người chăm chỉ, có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.

Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp tuổi Thân là đôi khi họ tỏ ra bảo thủ, cứng đầu, không chịu tiếp thu ý kiến góp ý trái chiều từ người khác. Sửa đổi nhược điểm này, con giáp tuổi Thân ngày một vươn xa trong công việc.

Đầu tháng 10 Âm lịch, con giáp tuổi này tình cờ có sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng cao. Con giáp này nhận được nhiều cơ may phát tài. Họ đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp nên sẽ được cấp trên trọng dụng.

3 con giáp được dự đoán MAY MẮN BẬC NHẤT đầu tháng 10 âm lịch, cất cánh thành Phượng Hoàng Khổng Tước - Ảnh 2

Người sinh năm Thân tính tình cởi mở, lạc quan, thích kết bạn với mọi người. Trong công việc, họ là người chăm chỉ, có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sau 2 tháng liên tiếp gặp nhiều khó khăn, sang đầu tháng 10 âm lịch, những vận xui này sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều suôn sẻ và thuận lợi sẽ đến với tuổi Mùi.

Tử vi học có nói, với sự xuất hiện của cát tinh Vũ Khúc - 1 sao tốt chủ về tài lộc, tiền tài, tuổi Mùi có thể gặp may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền, thậm chí thu nhập tăng cao từ nhiều nguồn khác nhau.

Do đó, tuổi Mùi nên tận dụng những ưu thế này để kiếm tiền, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống sung túc, đủ đầy trong dịp cuối năm này.

3 con giáp được dự đoán MAY MẮN BẬC NHẤT đầu tháng 10 âm lịch, cất cánh thành Phượng Hoàng Khổng Tước - Ảnh 3

Sau 2 tháng liên tiếp gặp nhiều khó khăn, sang đầu tháng 10 âm lịch, những vận xui này sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều suôn sẻ và thuận lợi sẽ đến với tuổi Mùi.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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