3 con giáp đứng trên núi vàng vào nửa cuối tháng 8 âm lịch, độc chiếm Thần Tài, thu nhập vượt trội, khổ tận cam lai

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 13:39

Đã số đỏ còn thêm mệnh giàu sang, những con giáp có tên sau gặp nhiều việc không như ý muốn nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, sau những điều không may thì trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, họ sẽ liên tục đón tin vui tài lộc.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vô cùng thông minh, nhanh nhẹn và nhìn xa trông rộng nên nếu tuổi Tuất thành công cũng chẳng có gì ngạc  nhiên. Tuổi nhỏ người tuổi Tuất thường phải thân tự lập thân. Họ không có một gia thế khủng nhưng nhờ sự nỗ lực hết mình trong công việc nên họ tự tạo dựng được sự nghiệp của mình.

Thời gian nửa cuối tháng 8 âm lịch dự đoán, những người tuổi Tuất sẽ vô cùng may mắn, được cấp trên yêu thương cất nhắc. Đối với người làm công ăn lương thì đây là cơ hội giúp bạn thang tiến. Với người làm kinh doanh thì đây là thời gian mở rộng kinh doanh kiếm về những hợp đồng tiền tỷ cho bạn.

3 con giáp đứng trên núi vàng vào nửa cuối tháng 8 âm lịch, độc chiếm Thần Tài, thu nhập vượt trội, khổ tận cam lai - Ảnh 1
Thời gian nửa cuối tháng 8 âm lịch dự đoán, những người tuổi Tuất sẽ vô cùng may mắn, được cấp trên yêu thương cất nhắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong người tuổi Sửu là người kiên trì bậc nhất và họ đặc biệt thích thử thách nên điều gì càng mới, càng khó thì con giáp tuổi Sửu lại càng thích thú. Mỗi lần vượt qua được những thách thức đó, họ cảm thấy hạnh phúc như thể vừa được hồi sinh vậy. Điều tuyệt vời đó là họ có thể thích nghi với vị trí mới khá nhanh, không hề có chút bỡ ngỡ nào, dường như không có điều gì có thể làm khó họ cả.

Vào nửa cuối tháng 8 âm lịch, những người tuổi Sửu sẵn sàng bắt tay vào làm việc với những điều mới mà không bị trói buộc bởi các quy trình làm việc cũ kỹ hay môi trường làm việc quen thuộc. Họ hiểu và lường trước những thay đổi và không hề nao núng khi mọi thứ không theo kế hoạch. Nhờ đó mà hiệu quả công việc được cải thiện rõ rệt, tiến độ được đẩy nhanh và ngay những tháng đầu năm, cả team của tuổi Sửu đã đạt được kết quả đáng nể.

3 con giáp đứng trên núi vàng vào nửa cuối tháng 8 âm lịch, độc chiếm Thần Tài, thu nhập vượt trội, khổ tận cam lai - Ảnh 2
Vào nửa cuối tháng 8 âm lịch, những người tuổi Sửu sẵn sàng bắt tay vào làm việc với những điều mới mà không bị trói buộc bởi các quy trình làm việc cũ kỹ hay môi trường làm việc quen thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là một trong những con giáp có số mệnh rực rỡ nhất vì họ xây dựng quyết tâm rằng bản thân sẽ tự tạo cho mình có cuộc sống thật ý nghĩa bất cứ là ngày nào trong năm đi chăng nữa. Tử vi dự đoán, vào nửa cuối tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Dần sẽ thấy cuộc sống của mình thuận lợi đủ đường từ hợp tác, thi cử, xin việc, mưu sự có thể có được quý nhân giúp đỡ. 

Có thể thấy, niềm vui của tuổi Dậu đang tự kinh doanh đó là việc buôn bán vô cùng hồng phát, lợi nhuận tăng cao còn người làm công ăn lương có thêm số tiền thưởng cuối năm không nhỏ. Những cặp vợ chồng tuổi Dần thời gian này hậu thuẫn cho nhau rất nhiều từ việc làm ăn cho tới việc quan hệ với họ hàng đôi bên. Nhờ đó mà tình cảm vợ chồng lúc này được cải thiện và ngày càng bền chặt hơn bao giờ hết.

3 con giáp đứng trên núi vàng vào nửa cuối tháng 8 âm lịch, độc chiếm Thần Tài, thu nhập vượt trội, khổ tận cam lai - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, vào nửa cuối tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Dần sẽ thấy cuộc sống của mình thuận lợi đủ đường từ hợp tác, thi cử, xin việc, mưu sự có thể có được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Mặt trời soi sáng tài lộc, sang đầu tháng 9/2022, 3 con giáp mưu sự tất thành, tình - tiền rực rỡ, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm

Mặt trời soi sáng tài lộc, sang đầu tháng 9/2022, 3 con giáp mưu sự tất thành, tình - tiền rực rỡ, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm

Đầu tháng 9/2022, tử vi cho thấy người tuổi Tý, Mão, Mùi có lộc Trời cho, vận may sẽ ùn ùn kéo đến tới, tiền bạc đầy ắp trong nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi nửa cuối tháng 8 âm lịch tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi thứ 2 tử vi ngày 12/9 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng