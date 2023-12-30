3 con giáp đứng trên núi VÀNG, bơi trong biển BẠC, đúng 2 ngày 1/1 và 2/1, nhận lộc hoành tráng, phú quý đủ đường, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 16:54

Đúng 2 ngày 1/1 và 2/1, 3 con giáp sau vận trình đỏ thắm như son, tiền bạc chất đầy nhà, đổi đời hạnh phúc mỹ mãn.

Tuổi Hợi 

Đúng 2 ngày 1/1 và 2/1, công việc của tuổi Hợi không tốt. Có vẻ như nhiều người đang chán ngán công việc hiện tại, cảm thấy không có động lực cố gắng, hàng ngày đi làm như cỗ máy. Một số người có ý định nghỉ việc hoặc thôi học giữa chừng để tìm lối đi khác cho mình.

Vận tài lại có khởi sắc hơn. Con giáp này hãy cảm ơn những người đã giúp đỡ mình và không phải lúc nào cũng may mắn được như vậy. Người nào đang có ý định gặp đối tác ký hợp đồng hoặc nhập hàng thì nên tiến hành trong hôm nay.

Vận trình tình cảm nở hoa rực rỡ, nửa kia luôn ở bên cạnh động viên và tin tưởng vào những gì bản mệnh làm, đây là một liều thuốc tinh thần quý giá. Con giáp này có những người bạn tốt luôn động viên nhau lúc khó khăn, hãy trân trọng họ.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

3 con giáp đứng trên núi VÀNG, bơi trong biển BẠC, đúng 2 ngày 1/1 và 2/1, nhận lộc hoành tráng, phú quý đủ đường, nhà xe chờ sẵn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tỵ vốn thông minh, hiền lành nhưng lại dễ an phận. Nếu có chí phấn đấu, con giáp này chắc chắn sẽ trở nên giàu có. Tuổi Tỵ luôn được Thần may mắn chiếu cố nên cuộc sống vẫn đủ đầy, bình yên, quý nhân phù trợ luôn ở bên cạnh.

Đúng 2 ngày 1/1 và 2/1, những mối quan hệ tốt đẹp trước đây mà tuổi Tỵ đã tạo dựng được sẽ mang đến cơ hội mới cho con giáp này, có thể tạo bước đột phá trong cuộc sống cũng như công việc, mang đến sự sung túc hơn về tài chính, có vị trí tốt hơn ở nơi làm việc.

Điều này giúp tuổi Tỵ có một khoảng thời gian giàu sang, hạnh phúc viên mãn.

3 con giáp đứng trên núi VÀNG, bơi trong biển BẠC, đúng 2 ngày 1/1 và 2/1, nhận lộc hoành tráng, phú quý đủ đường, nhà xe chờ sẵn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Đúng 2 ngày 1/1 và 2/1, người tuổi Ngọ chú tâm vào công việc. 

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc tạo nhiều thử thách, chinh phục nhiều lĩnh vực mới.

Tình cảm: Thay đổi hoàn toàn tư duy phản biện, bạn chủ động chia sẻ cùng đối phương.

Tài lộc: Giữ vững thu chi ổn định.

Sức khoẻ: Bệnh ho dễ ảnh hưởng đến phổi, nên thăm khám.

3 con giáp đứng trên núi VÀNG, bơi trong biển BẠC, đúng 2 ngày 1/1 và 2/1, nhận lộc hoành tráng, phú quý đủ đường, nhà xe chờ sẵn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp sau chuẩn bị phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, công danh phú quý bền lâu.

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