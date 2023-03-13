3 con giáp đón nhận phước lành từ 'ơn trên' vào 20h ngày 14/3: Giỏi việc đầu tư, kiếm tiền bá đạo, nhanh giàu ú ụ, làm 1 thu 10, tiền về đầy nhà, đón nhận nhiều tin vui tài lộc

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 20:30

Đây là 3 con giáp giàu có nhất trong thời điểm này khi không chỉ có cơ hội đầu tư mà việc kinh doanh 1 vốn 4 lời, làm gì cũng có tiền về túi.

Tuổi Sửu

Những người bạn sinh năm Sửu rất biểu cảm, vận may trước đây của họ tương đối chung chung, không phát huy hết được thế mạnh của mình. Trong thời điểm này, người tuổi Sửu sẽ mở ra một làn sóng may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc tăng vọt, sự cống hiến hết mình cho sự nghiệp của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

3 con giáp đón nhận phước lành từ 'ơn trên' vào 20h ngày 14/3: Giỏi việc đầu tư, kiếm tiền bá đạo, nhanh giàu ú ụ, làm 1 thu 10, tiền về đầy nhà, đón nhận nhiều tin vui tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người sinh năm Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, có lợi cho việc mưu cầu tài lộc, người sinh năm Sửu có tính kiên trì mà người khác không có, vượt qua thất bại và mở ra kết quả hiệu quả. Dù công việc có bận rộn cách mấy hay chuyện gia đình có gặp trục trặc nhường nào thì bạn vẫn nên duy trì sự ổn định trong tâm trí cũng như sức khỏe của mình. Hãy tận dụng thời gian rảnh để thực hiện một vài bài tập thể dục hay thiền để bồi bổ cho sức khỏe.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Tỵ thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi, vì vậy tuổi Tỵ biết tranh thủ thời cơ để xây dựng mọi thứ viên mãn.

3 con giáp đón nhận phước lành từ 'ơn trên' vào 20h ngày 14/3: Giỏi việc đầu tư, kiếm tiền bá đạo, nhanh giàu ú ụ, làm 1 thu 10, tiền về đầy nhà, đón nhận nhiều tin vui tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ nay trở di, tuổi Tỵ sẽ gặp quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tỵ thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Ngày trước tuổi Tỵ khó khăn thế nào không biết, nhưng trong năm nay sẽ có lúc tuổi Tỵ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Đối với những người kinh doanh làm ăn, đây là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp họ thăng hoa mọi thứ, cuối năm mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

Tuổi Dần

Trong thời điểm này, người tuổi Dần được dự báo vượng tài khí khá rõ nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh. Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để chuẩn bị cho những dự án sau này.

3 con giáp đón nhận phước lành từ 'ơn trên' vào 20h ngày 14/3: Giỏi việc đầu tư, kiếm tiền bá đạo, nhanh giàu ú ụ, làm 1 thu 10, tiền về đầy nhà, đón nhận nhiều tin vui tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Nhờ vậy mà tuổi này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên để duy trì được điều này thì bản mệnh vẫn cần cố gắng nhiều hơn rất nhiều.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Thần Tài ghé thăm 3 con giáp vào 3h sáng ngày 14/3: Tài Lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, thành tỷ phú ngay trong ngày

Thần Tài ghé thăm 3 con giáp vào 3h sáng ngày 14/3: Tài Lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, thành tỷ phú ngay trong ngày

Trong khung giờ này, 3 con giáp được định mệnh dẫn lối đến núi vàng núi bạc, phất lên giàu có, tài lộc ào ào. Các mong ước, dự định bấy lâu sẽ được thực hiện. Vận trình của họ cực kỳ hanh thông, tài lộc đến ào ào, gia tăng cơ hội kiếm tiền.

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