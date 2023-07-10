3 con giáp đón nhận cơn mưa tài lộc trong ngày 10, 11 và 12/7: Mở mắt ra là có tiền, đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 10/07/2023 09:25

Tử vi con giáp dự đoán, trong ngày 10, 11 và 12/7 này, 3 con giáp dưới đây gặt hái được trái ngọt, gặp dữ hóa lành thu tiền về đầy túi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn thông minh, lanh lợi, biết nắm bắt ý đồ của cấp trên. Con giáp này có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong ngày 10, 11 và 12/7 , bản mệnh có quý nhân mang đến niềm vui bất ngờ. Tuổi Dậu có thể đón nhận thử thách trong tương lai. Đó cũng chính là cơ hội để bản mệnh tỏa sáng rực rỡ.

Người tuổi Dậu có thể ký kết những hợp đồng làm ăn tốt, mang về lợi nhuận khả quan. Các kế hoạch mà con giáp này đã đặt ra đều được tiến hành một cách suôn sẻ. Người kinh doanh buôn bán thậm chí có thể xem xét việc mở rộng quy mô kinh doanh.

Đường tình duyên của tuổi Dậu cũng tương đối êm đẹp. Người có cặp có đôi dù bận rộn vẫn dành thời gian quan tâm đến đối phương, chia sẻ tình cảm, hai bên biết trân trọng nhau.

3 con giáp đón nhận cơn mưa tài lộc trong ngày 10, 11 và 12/7: Mở mắt ra là có tiền, đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, phát tài phát lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong số các con giáp thì những người tuổi Dần luôn là người có sức phát triển mạnh mẽ. Tất nhiên, điều đáng quý nhất chính là sự chăm chỉ, bền bỉ nỗ lực của bạn. Nhờ đó mà tuổi Dần nhận được nhiều điều bất ngờ và may mắn rất tình cờ, gặp được sự giúp đỡ của quý nhân.

Phần lớn những người tuổi Dần đều có ý chí hơn người cuộc sống hơn người nên dễ thành công trong sự nghiệp. Tử vi ngày 10, 11 và 12/7 , những chú Hổ sẽ nhận được nhiều niềm vui, tài lộc cũng "từ trên trời rơi xuống", cả sự nghiệp lẫn tiền bạc đều có cơ hội phất nhanh, mau chóng đạt được sự giàu có.

Bạn có thể tích lũy được nhiều mối quan hệ tốt, đây là thời cơ để con giáp tuổi Dần làm nên chuyện lớn.

3 con giáp đón nhận cơn mưa tài lộc trong ngày 10, 11 và 12/7: Mở mắt ra là có tiền, đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, phát tài phát lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc nhưng con giáp này thực sự tốt bụng, chân thành, nhiệt tình trong công việc và với mọi người xung quanh. Với năng lực vốn có và sự kiên trì, không ngại khó ngại khổ, cộng thêm một chút may mắn, tuổi Sửu có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Tử vi ngày 10, 11 và 12/7 , con giáp Sửu có vô số đào hoa, cuộc đời thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, gặp nhiều may mắn. Sửu có tiềm năng khám phá lớn hơn trong tương lai, có thể đảm đương những nhiệm vụ quan trọng, được các cấp lãnh đạo coi trọng và đề bạt. Tiền bạc có thể dễ dàng chảy vào túi họ. Sửu tiến bộ mỗi ngày, hạnh phúc, có những bước đột phá mới trong sự nghiệp, có tương lai tươi sáng, cuộc sống muôn màu, gia đình hòa thuận, được quý nhân chỉ đường.

3 con giáp đón nhận cơn mưa tài lộc trong ngày 10, 11 và 12/7: Mở mắt ra là có tiền, đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, phát tài phát lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h trưa mai, thứ Hai (10/7/2023): TOP 3 con giáp 99% trúng độc đắc tiền tỷ, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi

Đúng 12h trưa mai, thứ Hai (10/7/2023): TOP 3 con giáp 99% trúng độc đắc tiền tỷ, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi

Theo tử vi tháng 7/2023, 3 con giáp sau đạt được mục tiêu mà mình mong muốn, sự nghiệp thành công, tài vận dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 1 giờ 4 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 30 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương