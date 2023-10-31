3 con giáp đón lộc đầy tay trong 7 ngày tới: Vượng vận quý nhân, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, ngồi không ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 31/10/2023 06:18

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị lấy rổ hứng tiền, tài chính dư dả trong 7 ngày tới.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đặc biệt ngay thẳng, kiên cường. Người tuổi này sống tự lập từ bé, thích tự mình làm mọi việc. Trong mắt người khác, họ là người đa tài, xuất sắc về mọi mặt.

Trong 7 ngày tới, người tuổi này có tài lộc tăng cao, được Thần Tài ban phát của cải. Cũng bởi vậy mà con giáp này làm đâu thắng đó, dễ thu hái được nhiều của cải.

Con giáp tuổi Tuất có cơ hội gia tăng số tài khoản mình hiện có, làm ít hưởng nhiều. Với những người lao động trí óc, Tuất được cấp trên để mắt đến và tạo cơ hội phát triển tài năng. Người tuổi này làm kinh doanh thì có thể chốt được đơn hàng liên tục.

Khách hàng và đối tác đều đánh giá cao tinh thần làm việc chăm chỉ, tận tâm của người tuổi Tuất. Con giáp này buôn bán có tâm, có tài chứ không chỉ chạy theo lợi nhuận. Đây là thời điểm vàng son, người tuổi Tuất làm đâu thắng đó, không gặp trắc trở trong sự nghiệp.

3 con giáp đón lộc đầy tay trong 7 ngày tới: Vượng vận quý nhân, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, ngồi không ăn bát vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

7 ngày tới là thời điểm có cục diện Tam Hợp với người tuổi Hợi nên hứa hẹn sẽ là một thời điểm tuyệt vời, rực rỡ thành công. Các bạn tuổi Hợi sẽ được sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Đối với những người cầm tinh con lợn, 7 ngày tới là lúc vận khí tốt, rất dễ được thăng chức, tăng lương, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Chỉ cần chăm chỉ và cố gắng phát huy thật tốt khả năng thì cho dù có gặp phải một số rắc rối nhỏ cũng sẽ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên người tuổi này cũng nên dĩ hòa vi quý trong lời ăn tiếng nói để tránh thị phi không đáng có, có như vậy con đường quan lộ mới hanh thông, thuận lợi.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may. Do đó, hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Nếu chăm chỉ và luôn tích cực thì có thể may mắn làm đâu thắng đó. Bên cạnh đó, người tuổi Hợi nên nhớ sắp xếp các mục tiêu và đi đúng lộ trình các kế hoạch của mình thì mới dễ dàng đạt được thành công.

3 con giáp đón lộc đầy tay trong 7 ngày tới: Vượng vận quý nhân, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, ngồi không ăn bát vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Vận tài lộc có Thực Thần nâng đỡ nên Mão giữ được tiền. Lúc này bạn tiêu tốn khá nhiều cho công việc trong nhà nhưng những việc đó đều có ích cho bạn. Cẩn thận trong nhà hoặc trong họ có người hay phá phách, vay tiền, báo trước để bạn hạn chế tiếp xúc với người đó trong 7 ngày tới.

Nhiều người tuổi Mão có lộc ăn uống hoặc được biếu quà trong 7 ngày tới tuy nhiên vì lý do khách quan nên bạn vẫn chưa thể đón nhận hết. Không sao đâu vì mọi người sẽ thông cảm cho bạn, không dịp này thì còn đầy dịp khác cơ mà.

3 con giáp đón lộc đầy tay trong 7 ngày tới: Vượng vận quý nhân, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, ngồi không ăn bát vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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