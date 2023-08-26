3 con giáp độc chiếm hết vận may thiên hạ trong ngày 26/8: Cầu được ước thấy, hỷ khí đầy tràn, tài sinh phú quý

Tâm linh - Tử vi 26/08/2023 00:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong ngày 26/8 có đường công danh rực rỡ, gặp hạnh phúc triền miên.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người sống thực tế, họ biết được mình đang trong hoàn cảnh nào và có thể tự chủ mọi thứ để không phải ngỡ ngàng. Họ là người hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống này, nếu không làm thì chắc chắn sẽ không có ăn, vì vậy họ luôn biết đặt mục tiêu để hoàn thành tốt nhất.

Đa số những người tuổi Dậu thường rất linh hoạt trong mọi tình huống, nhờ vậy mà họ nắm bắt được nhiều thời cơ tốt, dễ dàng làm giàu trong thời gian ngắn. Thời gian trước, tuổi Dậu đã trải qua nhiều biến cố về tinh thần lẫn vật chất, tuy nhiên sắp tới đây mọi chuyện sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn.

Đặc biệt là trong ngày 26/8, vận may sẽ tìm đến tuổi Dậu, giúp họ thoải mái tinh thần, nhờ vậy mà làm việc hiệu quả hơn và đạt được nhiều thành tích. Dự kiến, vào thời điểm này, tuổi Dậu không phải phiền não về chuyện đã qua mà thay vào đó là những tin tức vui vẻ, giúp họ có được năng lượng tích cực.

3 con giáp độc chiếm hết vận may thiên hạ trong ngày 26/8: Cầu được ước thấy, hỷ khí đầy tràn, tài sinh phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người rộng rãi, thoải mái trong chuyện tiền bạc vì thế nên đi đâu cũng gặp được bạn tốt. Tử vi học có nói, trước đó người tuổi Tý có đen thế nào thì đúng trong ngày 26/8 bạn cũng vô cùng may mắn.

Nhờ có quý nhân phù trợ, công việc gặp được nhiều cơ hội tốt. Người làm kinh doanh nhận được thêm những đơn hàng và cả hợp đồng mang về nhiều lợi nhuận cho công ty. Phần trăm số tiền từ hợp đồng đó sẽ khiến bạn có được số tài sản lớn.

Không những thế chuyện tình yêu của người tuổi Tý giai đoạn này cũng như ý khiến họ có thêm động lực tinh thần, giúp bạn có cơ hội thăng quan.

3 con giáp độc chiếm hết vận may thiên hạ trong ngày 26/8: Cầu được ước thấy, hỷ khí đầy tràn, tài sinh phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có cơ hội phát tài trong thời điểm này, bởi bản mệnh đang ngày càng tự tin hơn vào khả năng của mình. Nếu có cơ hội đầu tư, kinh doanh xuất hiện trước mắt, bạn đã quyết đoán nắm bắt hơn trước chứ không còn phụ thuộc vào sự gợi ý hoặc thúc đẩy của mọi người xung quanh nữa.

Công việc của tuổi Sửu ngày càng hanh thông, thuận lợi, sự nghiệp phát triển nhanh chóng và gặt hái nhiều thành công lớn. Con giáp này khẳng định được năng lực của mình. Hơn thế nữa vận quý nhân trong tháng vượng, bản mệnh được giúp đỡ, chính vì thế mà mọi việc trôi chảy hơn rất nhiều.

Trong ngày 26/8, vận trình tài lộc ngày càng khởi sắc, tiền bạc đổ về theo cả thu nhập chính và thu nhập phụ. Con giáp này khá may mắn khi không để việc chính ảnh hưởng đến nghề tay trái và ngược lại. Bản mệnh nên cố gắng nắm bắt thời cơ kiếm tiền, để từ đây không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính nữa.

3 con giáp độc chiếm hết vận may thiên hạ trong ngày 26/8: Cầu được ước thấy, hỷ khí đầy tràn, tài sinh phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng giờ Mão 3 khắc hôm nay, thứ Tư (23/8/2023): 3 con giáp hưởng lộc vươn lên mạnh mẽ, cực kỳ giàu có, tiền tài ổn định vào cuối tháng

Đúng giờ Mão 3 khắc hôm nay, thứ Tư (23/8/2023): 3 con giáp hưởng lộc vươn lên mạnh mẽ, cực kỳ giàu có, tiền tài ổn định vào cuối tháng

Tài vận của 3 con giáp sau có sự khởi sắc rực rỡ, chuyện tình duyên cũng tiến triển tốt đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 26/8 tu vi ngay 27/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành