3 con giáp đỏ nhất ngày mới, thứ Sáu 15/12/2023: Đã sung túc lại càng an nhàn, tiền vàng chất đống, giàu có ngút ngàn, sớm thành đại gia

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Thời gian này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Thực Thần nâng đỡ trong ngày 15/12 nên tài vận trong ngày này đang rất hứa hẹn, các khoản lợi nhuận liên tục đổ về.

Những người làm công ăn lương có thể được tăng lương tăng thưởng nhờ nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của mình. Với người làm kinh doanh, may mắn gặp thời nên buôn may bán đắt, khách hàng nườm nượp.

Vận khí đang trên đà đi lên vì vậy người tuổi Thìn sẽ có được những cơ hội hiếm có để khẳng định năng lực của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/12/2023, tuổi Mùi sẽ được phân công phụ trách một vài công việc mới và có bản lĩnh khá vững vàng để bình tĩnh giải quyết. Cấp trên sẽ đánh giá bản mệnh rất cao thông qua hành động này.

Một số người sẽ phải hợp tác với đồng nghiệp nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Hãy nhớ thật khiêm tốn và chú ý thảo luận với mọi người, bản mệnh sẽ không gặp phải nhiều khó khăn.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.