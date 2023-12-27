3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 28/12/2023: Dậu ôm tài góp lộc, Tuất bội thu tiền bạc, Mùi đổi đời giàu sang

Hôm nay Dậu nên cẩn thận với mọi quyết định của bản thân trong công việc do gặp phải ảnh hưởng xấu từ Thương Quan. Ngày này không phải ngày tốt cho bạn khai trương, mở hàng, động thổ hoặc ký hợp đồng. Với các bạn trẻ mới đi làm, tính cạnh tranh tăng cao, bạn dễ bị áp lực.

Tình duyên ảm đạm do ảnh hưởng từ ngũ hành Hỏa khắc Kim. Anh chị em trong nhà dễ lời qua tiếng lại với nhau vì chuyện gia đình, tiền nong. Người độc thân thiếu tự tin vào bản thân, không dám bày tỏ tình cảm với người mình thích.

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi nổi tiếng với tính cách ấm áp, nhạy cảm và thân thiện với mọi người. Họ luôn bảo vệ bản thân và những người xung quanh sự dịu dàng, tinh tế và chan chứa yêu thương của mình.

Ngày mới, sức quyến rũ của người tuổi Mùi sẽ tăng lên, đặc biệt là trong các mối quan hệ gia đình và người thân yêu, nơi họ có thể cảm nhận được sự ấm áp vô tận. Với tuổi Mùi làm công ăn lương, khoảng thời gian này tuy vô cùng bận rộn nhưng lại mang đến cho họ nguồn tài chính dồi dào.

Thời gian tới, người tuổi Mùi nên quan tâm nhiều hơn đến gia đình cũng như bạn bè thân thiết. Họ cũng cần học cách cân bằng giữa công việc và nhu cầu cá nhan để đầu óc luôn thoải mái, làm đâu trúng đó.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.