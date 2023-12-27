3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 28/12/2023: Dậu ôm tài góp lộc, Tuất bội thu tiền bạc, Mùi đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 23:05

Theo tử vi, 3 con giáp này số mệnh vàng mười, có căn phú quý, ung dung hưởng lộc đến cuối đời.

Tuổi Dậu 

Hôm nay Dậu nên cẩn thận với mọi quyết định của bản thân trong công việc do gặp phải ảnh hưởng xấu từ Thương Quan. Ngày này không phải ngày tốt cho bạn khai trương, mở hàng, động thổ hoặc ký hợp đồng. Với các bạn trẻ mới đi làm, tính cạnh tranh tăng cao, bạn dễ bị áp lực.

Tình duyên ảm đạm do ảnh hưởng từ ngũ hành Hỏa khắc Kim. Anh chị em trong nhà dễ lời qua tiếng lại với nhau vì chuyện gia đình, tiền nong. Người độc thân thiếu tự tin vào bản thân, không dám bày tỏ tình cảm với người mình thích.

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 28/12/2023: Dậu ôm tài góp lộc, Tuất bội thu tiền bạc, Mùi đổi đời giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 28/12/2023: Dậu ôm tài góp lộc, Tuất bội thu tiền bạc, Mùi đổi đời giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi nổi tiếng với tính cách ấm áp, nhạy cảm và thân thiện với mọi người. Họ luôn bảo vệ bản thân và những người xung quanh sự dịu dàng, tinh tế và chan chứa yêu thương của mình.

Ngày mới, sức quyến rũ của người tuổi Mùi sẽ tăng lên, đặc biệt là trong các mối quan hệ gia đình và người thân yêu, nơi họ có thể cảm nhận được sự ấm áp vô tận. Với tuổi Mùi làm công ăn lương, khoảng thời gian này tuy vô cùng bận rộn nhưng lại mang đến cho họ nguồn tài chính dồi dào.

Thời gian tới, người tuổi Mùi nên quan tâm nhiều hơn đến gia đình cũng như bạn bè thân thiết. Họ cũng cần học cách cân bằng giữa công việc và nhu cầu cá nhan để đầu óc luôn thoải mái, làm đâu trúng đó.

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 28/12/2023: Dậu ôm tài góp lộc, Tuất bội thu tiền bạc, Mùi đổi đời giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (30 và 31/12), 3 con giáp cát tường vây quanh, tài lộc đầy nhà, cuộc sống giàu sang như ý

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (30 và 31/12), 3 con giáp cát tường vây quanh, tài lộc đầy nhà, cuộc sống giàu sang như ý

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (30 và 31/12), 3 con giáp sau công việc an nhàn, phúc lộc đầy người, tậu nhà tậu xe dễ như trở bàn tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 37 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 40 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 42 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 45 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 45 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề