3 con giáp đỏ nhất hôm nay, thứ Sáu 15/12/2023: Dậu tiền về lai láng, Thìn trúng đậm lộc trời, Hợi phát tài cực mạnh

Tử vi hôm nay ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu trải nghiệm nhiều những công việc tích cực.

Tình cảm: Người tuổi Dậu đồng ý làm quen người theo đuổi bạn nhiều năm.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay giỏi ăn nói, làm việc ai cũng yêu thích và san sẻ cùng nhau.

Tài lộc: Dù cho thu nhập chưa cao, nhưng biết tiết kiệm chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Sức khoẻ: Năng lượng tích cực được lan toả hằng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 12 con giáp là người trời sinh có mệnh phú quý. Họ luôn có khát khao về sự nghiệp rất lớn, cũng biết cách tạo ra những mục tiêu mới của riêng mình, nỗ lực vì những mục tiêu đó. Cộng thêm tuổi Thìn thường xuyên có phúc khí từ người thân, bạn bè, có thể nói trong cuộc đời tuổi Thìn sẽ có cơ hội gặp được đại tài, tiểu tài không ngừng.

Đại đa số người tuổi Thìn khi kiếm được tiền đều rất ham, muốn kiếm thêm nữa, vì vậy tiền tài không ngừng thăng tiến. Nếu gặp được thời cơ tốt, họ dễ dàng một đêm chuyển mình, trở thành người giàu sang, phú quý, sống cuộc sống sung sướng, hưởng lạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/12/2023 hôm nay, tuổi Hợi đầu tư, kinh doanh nhận được khoản thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến. Các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi do đôi bên tin tưởng và hợp tác ăn ý với nhau.

Người làm nghề tự do cũng dần dần tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường, vì thế dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt thì bản mệnh cũng không cảm thấy quá lo lắng. Càng ngày, bản mệnh càng mở rộng được mối quan hệ của mình với khách hàng, đối tác.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ. Vì vậy, bản mệnh cần sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, có như vậy thì quá trình tiến hành sẽ gặp nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.