3 con giáp đỏ nhất hôm nay, thứ Sáu 15/12/2023: Dậu tiền về lai láng, Thìn trúng đậm lộc trời, Hợi phát tài cực mạnh

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 13:33

Theo tử vi tháng 12/2023 dự đoán, 3 con giáp này vận khí phát đạt, dễ buôn may bán đắt, ngồi không cũng giàu.

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu trải nghiệm nhiều những công việc tích cực.          

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay giỏi ăn nói, làm việc ai cũng yêu thích và san sẻ cùng nhau.

Tình cảm: Người tuổi Dậu đồng ý làm quen người theo đuổi bạn nhiều năm. 

Tài lộc: Dù cho thu nhập chưa cao, nhưng biết tiết kiệm chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Sức khoẻ: Năng lượng tích cực được lan toả hằng ngày.    

3 con giáp đỏ nhất hôm nay, thứ Sáu 15/12/2023: Dậu tiền về lai láng, Thìn trúng đậm lộc trời, Hợi phát tài cực mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn trong 12 con giáp là người trời sinh có mệnh phú quý. Họ luôn có khát khao về sự nghiệp rất lớn, cũng biết cách tạo ra những mục tiêu mới của riêng mình, nỗ lực vì những mục tiêu đó. Cộng thêm tuổi Thìn thường xuyên có phúc khí từ người thân, bạn bè, có thể nói trong cuộc đời tuổi Thìn sẽ có cơ hội gặp được đại tài, tiểu tài không ngừng.

Đại đa số người tuổi Thìn khi kiếm được tiền đều rất ham, muốn kiếm thêm nữa, vì vậy tiền tài không ngừng thăng tiến. Nếu gặp được thời cơ tốt, họ dễ dàng một đêm chuyển mình, trở thành người giàu sang, phú quý, sống cuộc sống sung sướng, hưởng lạc.

3 con giáp đỏ nhất hôm nay, thứ Sáu 15/12/2023: Dậu tiền về lai láng, Thìn trúng đậm lộc trời, Hợi phát tài cực mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/12/2023 hôm nay, tuổi Hợi đầu tư, kinh doanh nhận được khoản thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến. Các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi do đôi bên tin tưởng và hợp tác ăn ý với nhau.

Người làm nghề tự do cũng dần dần tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường, vì thế dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt thì bản mệnh cũng không cảm thấy quá lo lắng. Càng ngày, bản mệnh càng mở rộng được mối quan hệ của mình với khách hàng, đối tác.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ. Vì vậy, bản mệnh cần sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, có như vậy thì quá trình tiến hành sẽ gặp nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dần

3 con giáp đỏ nhất hôm nay, thứ Sáu 15/12/2023: Dậu tiền về lai láng, Thìn trúng đậm lộc trời, Hợi phát tài cực mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cẩn thận 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp lùm xùm dính vào thị phi, cẩn thận tai ương, làm ăn không thuận

Cẩn thận 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp lùm xùm dính vào thị phi, cẩn thận tai ương, làm ăn không thuận

Theo tử vi dự đoán 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp này hung cát đan xen, có thể làm ăn thua lỗ, nên cẩn thận với các khoản đầu tư.

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