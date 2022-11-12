3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới (13/11 - 22/11), làm gì cũng thành công, đắc tài đắc lộc, tiền tài bội thu

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 16:43

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn gọi tên ai? Ai sẽ là người gặt hái được thành tích xuất sắc trên mọi phương diện? Hãy theo dõi trong bài viết sau!

Tuổi Ngọ

Trong 10 ngày tới, sự tự hài lòng mang lại cho tuổi Ngọ cảm giác hạnh phúc. Không ai có thể khiến bạn đánh mất niềm vui của chính mình. Khi bạn biết thế nào là đủ, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Thái Âm cát tinh hỗ trợ cho nhân duyên của bản mệnh, đặc biệt là đối với nữ giới. Bạn cảm thấy tin tưởng người khác giới hơn và chịu mở lòng đón nhận tình cảm của họ. 

 

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có nhiều điều kiện thuận lợi trong tuần này. Bạn tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Cách nghĩ, cách làm của bạn sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi người và nhanh chóng được hiện thực hóa.Tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Người làm ăn kinh doanh hẳn sẽ kiếm được một khoản kha khá do công việc tiến triển đều đặn, bạn ngày càng khẳng định được vị thế của mình.

3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới (13/11 - 22/11), làm gì cũng thành công, đắc tài đắc lộc, tiền tài bội thu - Ảnh 1
Trong 10 ngày tới, sự tự hài lòng mang lại cho tuổi Ngọ cảm giác hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu háo hức đón chào 10 ngày tới với những dự định mới. Khó khăn dường như đã lùi xa và bạn có rất nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Dù đang giữ vị trí nào, bạn cũng được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại. Đây chính là cơ hội để bứt phá, vì vậy bạn hãy trân trọng và cố gắng hết sức mình nhé.

 

Trên phương diện tài lộc, thật tuyệt vời khi bản mệnh tận dụng được cơ hội để kiếm tiền nhiều hơn. Người làm công ăn lương nhờ nguồn thu phụ từ các công việc làm thêm mà cuộc sống trở nên thoải mái hơn. Với người làm ăn kinh doanh, vì giữ được chữ tín nên bạn được nhiều người yêu mến và tìm cách hợp tác. Thậm chí quý nhân xuất hiện còn chỉ cho bạn con đường đúng đắn để làm giàu.

3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới (13/11 - 22/11), làm gì cũng thành công, đắc tài đắc lộc, tiền tài bội thu - Ảnh 2
Người tuổi Dậu háo hức đón chào 10 ngày tới với những dự định mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có thể gặp được quý nhân trong 10 ngày tới. Người đó sẽ hỗ trợ bạn nhiều việc trong đời sống, giúp bạn tìm ra cơ hội thể hiện tính sáng tạo của mình, từ đó nhận được sự đánh giá cao từ mọi người. Hãy luôn quý trọng cơ hội mà mình có được, rồi bạn sẽ khẳng định được vị thế của mình.

 

Trên phương diện tình cảm, người cũ có thể tìm đến với bạn. Hãy nghiêm túc lắng nghe trái tim mình, nếu thực sự vẫn còn cảm xúc với đối phương thì bạn có thể cho người đó cơ hội. Tuy nhiên, nếu đã hoàn toàn vượt qua quá khứ thì bạn hãy từ chối người đó rõ ràng và sẵn sàng tinh thần đón chờ một người tốt đẹp hơn bước vào cuộc sống. 

3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới (13/11 - 22/11), làm gì cũng thành công, đắc tài đắc lộc, tiền tài bội thu - Ảnh 3
Tuổi Sửu có thể gặp được quý nhân trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chỉ cần qua một đêm, 3 con giáp được Thần Tài mở kho tài lộc, cầu được ước thấy, may mắn dồn dập, ngã xuống hố vàng

Chỉ cần qua một đêm, 3 con giáp được Thần Tài mở kho tài lộc, cầu được ước thấy, may mắn dồn dập, ngã xuống hố vàng

Tử vi có nói, qua đêm nay (10/11/2022) có 3 con giáp gặt hái rất nhiều may mắn về tài lộc.

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