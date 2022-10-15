3 con giáp dính hạn Tiểu Nhân, công việc bị kẻ xấu giở trò, tiền bạc liên tục đội nói ra đi vào ngày 16/10

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 09:50

Nếu có tên trong danh sách 3 con giáp dính hạn Tiểu Nhân vào ngày 16/10 thì bản mệnh làm việc gì cũng phải thật cẩn trọng kẻo rơi vào bẫy kẻ xấu.

 

Tuổi Ngọ

Hung vận vào ngày này khá lớn sẽ khiến tuổi Ngọ phải chịu khá nhiều ảnh hưởng tiêu cực, trước mắt mọi mặt cuộc sống không còn được thuận lợi như ý muốn. Ngọ vì quá chủ quan mà rơi vào bẫy của kẻ xấu. Nhưng bạn chớ nóng nảy, hãy bình tĩnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận ra ai đúng ai sai.

3 con giáp dính hạn Tiểu Nhân, công việc bị kẻ xấu giở trò, tiền bạc liên tục đội nói ra đi vào ngày 16/10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Áp lực nặng nề khiến bạn thường xuyên suy nghĩ tiêu cực, thậm chí cảm thấy chán nản, mệt mỏi, muốn bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải biết rằng nếu từ bỏ thì tức là những công sức trước nay của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Khi đối mặt khó khăn, bạn cần nhắc mình không ngừng cố gắng, chắc chắn sau này bạn sẽ được tự hào về những gì mình đã làm được.

Tuổi Mùi

Ngày 16/10, dưới tác động của hung tinh, người tuổi Mùi thường bị cô lập với mọi người xung quanh, dù trong công việc lớn nhỏ, bạn cũng ít được người khác giúp đỡ. Lúc này, Mùi cần nhắc nhở bản thân mình cố gắng, không cần phải phụ thuộc vào sự thúc đẩy của bất cứ ai.

3 con giáp dính hạn Tiểu Nhân, công việc bị kẻ xấu giở trò, tiền bạc liên tục đội nói ra đi vào ngày 16/10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, nhiều vấn đề xảy ra liên tiếp khiến bản mệnh mất thời gian, công sức và thậm chí là cả tiền bạc để giải quyết. Thời điểm này, bạn hạn chế hợp tác với anh chị em hoặc những người thân thiết kẻo rơi vào tình trạng xôi hỏng bỏng không, vừa mất tiền vừa đánh mất cả các mối quan hệ.

Tuổi Hợi

Trong cuộc sống, người tuổi Hợi không quá đòi hỏi hay tham vọng, họ bằng lòng với mọi thứ mà mình đang có và hết lòng làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. Ngay cả không đạt được điều như mong muốn họ cũng không bao giờ tức giận mà chỉ nghĩ rằng mình chưa có số hưởng.

3 con giáp dính hạn Tiểu Nhân, công việc bị kẻ xấu giở trò, tiền bạc liên tục đội nói ra đi vào ngày 16/10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Do hung vận tác động cho nên thời điểm này không phải là lúc may mắn của những người tuổi Hợi, đặc biệt vào ngày 16/10, khi hung tinh chủ về hao tài xuất hiện. Lúc này nguy cơ mất tiền mất của của Hợi khá lớn. Cho nên bản mệnh cũng cần phải lên kế hoạch rõ ràng để tránh thất thoát.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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