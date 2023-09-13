3 con giáp đếm tiền sái tay trong 15 ngày tới: Vươn lên làm đại gia, vận may bao la, công danh song toàn, tài chính tăng phi mã

Người tuổi Ngọ thông minh, gan dạ, giỏi thích ứng trong mọi trường hợp, lại nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên con giáp này tạo dựng vô số mối quan hệ tốt đẹp.

Ngoài ra, thiên tài vượng phát, việc quản lý tài chính và đầu tư kinh doanh của người tuổi Ngọ ngày một suôn sẻ, hanh thông. Không chỉ giỏi trong việc kiếm tiền mà còn xuất sắc trong việc giữ tiền, người tuổi Ngọ thu về rất nhiều khoản tích lũy lớn.

Trong 15 ngày tới, người tuổi Ngọ do có “Tài Điền quý nhân” và “Hòa Điền Hỉ Tinh” xuất hiện trong cung mệnh, nên vận may ùn ùn kéo đến, chuyện phiền phức trước đây đều được hóa giải hết, gặp hung hóa cát, chuyện lớn hóa nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Được sao Tử Vi chiếu mệnh, công việc và học hành của người tuổi Sửu bớt được phần nào khó khăn trong 15 ngày tới. Sự nghiệp của bản mệnh này được dự đoán sẽ khởi sắc và đi lên. Các cơ hội hợp tác và đầu tư mở rộng đều diễn ra suôn sẻ.

Nhìn chung, vận may của bạn đến ở thời điểm này nên hãy ưu tiên tiến hành việc quan trọng liên quan đến tiền bạc vào những ngày này.

Vì đây là thời cơ vàng để mọi nỗ lực được đền đáp nên những ngày tới đây, người tuổi Sửu càng năng động sẽ càng may mắn. Hãy tự tin thể hiện bản thân hết mình, điều gì không biết thì học hỏi thêm, đừng bỏ lỡ những cơ hội hiếm có chỉ vì thiếu tự tin.

Với những người đã chăm chỉ làm ăn, đây cũng là thời điểm tuổi Sửu trở thành con giáp mang phú quý về nhà. Họ sẽ thoải mái hơn về mặt chi tiêu, cải thiện cuộc sống nhờ các nguồn thu nhập, làm thêm… gia tăng. Phúc khí nhân đôi khi tình hình sức khỏe của bản mệnh khá ổn định, chỉ cần chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt để kiểm soát tốt cân nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, những người tuổi Hợi tuy là người trầm tính và rất thận trọng, luôn tuân thủ các quy tắc.

Con giáp này luôn kiên định với hướng đi mà mình đã lựa chọn và giữ vững nguyên tắc sống, sẵn sàng trở thành những người tử tế, tốt bụng.

Trong 15 ngày tới, người tuổi Hợi sẽ có những thành tích đáng kể, gặp gỡ quý nhân và có cơ hội thay đổi hiện tại.

Dù trong thời điểm này, họ có thể gặp một vài chuyện mệt mỏi, phiền phức nhưng con giáp tuổi Hợi cũng không chịu quá nhiều tổn thất.

Họ nhanh chóng vượt qua khó khăn và tiếp tục duy trì lý tưởng của mình, sự nghiệp phát triển thuận lợi, kiếm tiền tốt hơn, đón nhận nhiều chuyện vui vẻ.

Hơn nữa, gia đình của người tuổi Hợi cũng rất đầm ấm, hạnh phúc, mọi việc dần trở nên lạc quan hơn. Sự nghiệp của họ cũng có không gian mới để tiến bộ, nâng cao thu nhập và thành công trong 15 ngày tới.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.